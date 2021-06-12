Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 15:08
15:06
Экономика
Угольный разрез «Богатырь» по итогам аукциона перешел во владение «Коулстар»
15:06
Общество
Путин заявил, что Россия может вакцинировать от коронавируса всех желающих
15:04
Шоу-бизнес
Анна Седокова намекнула, что год содержит потерявшего работу мужа
15:03
Общество
В Центре Гамалеи допустили появление «московских» штаммов коронавируса
15:03
Происшествия
Замглавы департамента Минобрнауки Коровина заключили под стражу
15:00
Экономика
Интерес россиян к покупке загородных домов продолжает расти
15:00
Политика
Военный эксперт рассказал о горячей фазе холодной войны США и России в Черном море
14:59
Общество
Гудков заявил о планах посетить Болгарию
14:58
Общество
Новорожденного детеныша косули спасли в Якутске
14:57
Весь мир
«Братья-мусульмане» Ливии придумали новую уловку для срыва выборов
Все новости

Академик Гинцбург рассказал об эффективной «армии охотников за микробами»

Общество
Академик Гинцбург рассказал об эффективной «армии охотников за микробами»
mil.ru  /  Минобороны России

Москва, 12 июня. Директор ГНЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что Россия располагает самой подготовленной «армией охотников за микробами».

Гинцбург подчеркнул, что за счет хорошей квалификации специалистов в РФ удается побеждать вызовы, которые бросают патогенные микроорганизмы. Он отметил, что одним из главных направлений политики России является поддержание научных школ, а также поиск, продвижение и воспитание молодежи, которая решила свою жизнь посвятить науке.

Специалист рассказал, что этот сплав профессионализма с молодостью позволяет создавать высокоточное оружие, которое выстраивает эффективную линию защиты от бесконечных вызовов громадного мира патогенных микроорганизмов. Он отметил, что эта «армия» может защитить как свою страну, так и весь мир.

Ранее сообщалось, что Александру Гинцбургу присудили премию по науке за 2020 год. Он получит ее за создание вакцины от коронавируса.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Академик Гинцбург рассказал об эффективной «армии охотников за микробами»
ученые наука Александр Гинцбург
Комментировать
Эксклюзив
Военный эксперт рассказал о горячей фазе холодной войны США и России в Черном море
Военный эксперт рассказал о горячей фазе холодной войны США и России в Черном море
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 333538 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 67835 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 57967 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 55519 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 53047 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Рейтинг@Mail.ru