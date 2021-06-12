Академик Гинцбург рассказал об эффективной «армии охотников за микробами»

Москва, 12 июня. Директор ГНЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что Россия располагает самой подготовленной «армией охотников за микробами».

Гинцбург подчеркнул, что за счет хорошей квалификации специалистов в РФ удается побеждать вызовы, которые бросают патогенные микроорганизмы. Он отметил, что одним из главных направлений политики России является поддержание научных школ, а также поиск, продвижение и воспитание молодежи, которая решила свою жизнь посвятить науке.

Специалист рассказал, что этот сплав профессионализма с молодостью позволяет создавать высокоточное оружие, которое выстраивает эффективную линию защиты от бесконечных вызовов громадного мира патогенных микроорганизмов. Он отметил, что эта «армия» может защитить как свою страну, так и весь мир.

Ранее сообщалось, что Александру Гинцбургу присудили премию по науке за 2020 год. Он получит ее за создание вакцины от коронавируса.