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Определены запланированные расходы родителей на летний отдых ребенка

Экономика
Определены запланированные расходы родителей на летний отдых ребенка
pixabay.com

Москва, 12 июня. Некоторые родители в России планируют потратить на летний отдых ребенка более 30 тысяч рублей. Подобной позиции придерживаются около 40% респондентов.

Примерно 40% опрошенных родителей намерены потратить на летний отдых ребенка более 30 тысяч рублей. Остальные граждане планируют уложиться в 20–30 тысяч рублей (19%), пишет ТАСС со ссылкой на результаты образовательной компании Maximum Education.

Около 16% респондентов рассчитывают на затраты в 10–20 тысяч рублей, 5–10 тысяч рублей способны выделить 10%. Присутствуют также россияне, которые не намерены тратить средства на летний отдых ребенка. Подобный ответ выбрали 9%. Опрос проводился 7–8 июня среди 1,2 тысячи родителей школьников 5-10-х классов со всех регионов страны.

Эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина ранее рассказала, как за летний период помочь детям стать финансово грамотными. Прежде всего, подрастающее поколение должно научиться сравнивать стоимость товаров и услуг.

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