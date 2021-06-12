Путин наградил врачей, проводивших операцию в горящей больнице

Москва, 12 июня. Президент РФ Владимир Путин наградил группу медиков, проводивших операцию во время пожара в клинике в Благовещенске.

Главный врач клиники Александр Коротких, заведующий отделением Виктор Никитин, врачи Георгий Кондратов, Валентин Филатов, Александр Филиппов и Станислав Фукс награждены орденом Пирогова. Медсестрам Елене Андриевской, Надежде Науршиной, Анжелике Хорсак, а также санитарке Ирине Хангане вручили медаль Луки Крымского.

Медиков отметили за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях. Пожар в клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии произошел 2 апреля. Врачи продолжали оперировать больного, пока на крыше здания бушевал огонь. В итоге операция завершилась успешно, сообщал ФАН.