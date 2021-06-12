Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 15:08
15:06
Экономика
Угольный разрез «Богатырь» по итогам аукциона перешел во владение «Коулстар»
15:06
Общество
Путин заявил, что Россия может вакцинировать от коронавируса всех желающих
15:04
Шоу-бизнес
Анна Седокова намекнула, что год содержит потерявшего работу мужа
15:03
Общество
В Центре Гамалеи допустили появление «московских» штаммов коронавируса
15:03
Происшествия
Замглавы департамента Минобрнауки Коровина заключили под стражу
15:00
Экономика
Интерес россиян к покупке загородных домов продолжает расти
15:00
Политика
Военный эксперт рассказал о горячей фазе холодной войны США и России в Черном море
14:59
Общество
Гудков заявил о планах посетить Болгарию
14:58
Общество
Новорожденного детеныша косули спасли в Якутске
14:57
Весь мир
«Братья-мусульмане» Ливии придумали новую уловку для срыва выборов
Все новости

Уголовное дело замдиректора департамента Минобрнауки не связано с его деятельностью

Происшествия
Уголовное дело замдиректора департамента Минобрнауки не связано с его деятельностью
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 12 июня. Сотрудники МВД задержали заместителя директора департамента Минобрнауки Романа Коровина. ФАН узнал подробности уголовного дела, которое возбудили в отношении него.

Как удалось выяснить ФАН, из материалов следует, что история с задержанием не связана со служебной деятельностью Коровина.

Ранее сообщалось, что Хорошевский суд Москвы в ближайшее время изберет чиновнику меру пресечения. Коровин проходит по статье «Мошенничество при получении выплат по предварительному сговору». Следствие рассчитывает на арест подозреваемого.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Уголовное дело замдиректора департамента Минобрнауки не связано с его деятельностью
уголовное дело задержание коровин
Комментировать
Эксклюзив
Военный эксперт рассказал о горячей фазе холодной войны США и России в Черном море
Военный эксперт рассказал о горячей фазе холодной войны США и России в Черном море
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 333538 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 67835 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 57967 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 55519 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 53047 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Рейтинг@Mail.ru