Уголовное дело замдиректора департамента Минобрнауки не связано с его деятельностью

Москва, 12 июня. Сотрудники МВД задержали заместителя директора департамента Минобрнауки Романа Коровина. ФАН узнал подробности уголовного дела, которое возбудили в отношении него.

Как удалось выяснить ФАН, из материалов следует, что история с задержанием не связана со служебной деятельностью Коровина.

Ранее сообщалось, что Хорошевский суд Москвы в ближайшее время изберет чиновнику меру пресечения. Коровин проходит по статье «Мошенничество при получении выплат по предварительному сговору». Следствие рассчитывает на арест подозреваемого.