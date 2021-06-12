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Депутат ЗакСа Алексей Цивилев поздравил читателей ФАН с Днем России

Общество
Депутат ЗакСа Алексей Цивилев поздравил читателей ФАН с Днем России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 12 июня. Сегодня по всей стране отмечается один из краеугольных государственных праздников — День России. По такому случаю в беседе с ФАН депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев поздравил всех соотечественников и рассказал, в чем видит смысл торжественной даты.

«Конечно, поздравляю всех россиян. И всегда отмечаю, что сила нашего государства в его многоконфессиональности и многонациональности. Россия стала сильна, когда объединила вокруг себя все народы и все конфессии», — поделился политик.

Депутат ЗакСа Алексей Цивилев поздравил читателей ФАН с Днем России
Агентство городских новостей Москва  / 

Он отметил, что для него сегодняшний праздник — не день государственных символов и истории, а еще одно напоминание о том, что богатство страны таится в ее людях.

«И, наверное, надо понимать, что это праздник нас как большой страны и многогранности людей, которые здесь проживают», — подытожил Алексей Цивилев.

Депутат ЗакСа Алексей Цивилев поздравил читателей ФАН с Днем России
Федеральное агентство новостей  / 

День России официально отмечается с 1992 года. Это первый праздник, учрежденный после распада СССР. Историю появления торжественной даты ФАН рассказывал ранее.

 

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санкт-петербург день россии цивилев
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