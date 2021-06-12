Депутат ЗакСа Алексей Цивилев поздравил читателей ФАН с Днем России

Санкт-Петербург, 12 июня. Сегодня по всей стране отмечается один из краеугольных государственных праздников — День России. По такому случаю в беседе с ФАН депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев поздравил всех соотечественников и рассказал, в чем видит смысл торжественной даты.

«Конечно, поздравляю всех россиян. И всегда отмечаю, что сила нашего государства в его многоконфессиональности и многонациональности. Россия стала сильна, когда объединила вокруг себя все народы и все конфессии», — поделился политик.

Агентство городских новостей Москва /

Он отметил, что для него сегодняшний праздник — не день государственных символов и истории, а еще одно напоминание о том, что богатство страны таится в ее людях.

«И, наверное, надо понимать, что это праздник нас как большой страны и многогранности людей, которые здесь проживают», — подытожил Алексей Цивилев.

Федеральное агентство новостей /

День России официально отмечается с 1992 года. Это первый праздник, учрежденный после распада СССР. Историю появления торжественной даты ФАН рассказывал ранее.