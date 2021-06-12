После смерти школьника на вечеринке в Ленобласти возбудили уголовное дело

Санкт-Петербург, 12 июня. Следователи возбудили уголовное дело после гибели подростка во время вечеринки в честь выпускного в поселке Токсово.

Происшествие квалифицировано по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщила корреспонденту Федерального агентства новостей старший помощник руководителя СУ СК России по Ленинградской области Мария Добрынина.

Юноша 2005 года рождения утонул во время купания в водоеме. Ребята отмечали окончание девятого класса в частном доме и захотели поплавать, несмотря на темное время суток. Всеволожская городская прокуратура начала проверку по факту произошедшего.