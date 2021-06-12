Простое упражнение поможет избавиться от заложенности носа без лекарств

Берлин, 12 июня. Избавиться от заложенности носа без лекарств может помочь простое упражнение, заявил немецкий специалист из Института китайской медицины Йоханнес Гретен.

Решить эту проблему можно благодаря выполнению ряда несложных движений в области носа и лба. Для этого понадобится обычный ключ от квартиры.

Сначала ключ следует приложить к той ноздре, которая заложена больше другой, и сделать восемь поворотов в каждую сторону. Затем то же проделать и с другой ноздрей. После этого ключ нужно приложить к середине лба и провести такую же процедуру.

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