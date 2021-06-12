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Простое упражнение поможет избавиться от заложенности носа без лекарств

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Общество
Простое упражнение поможет избавиться от заложенности носа без лекарств
pixabay.com  /  sweetlouise

Берлин, 12 июня. Избавиться от заложенности носа без лекарств может помочь простое упражнение, заявил немецкий специалист из Института китайской медицины Йоханнес Гретен.

Решить эту проблему можно благодаря выполнению ряда несложных движений в области носа и лба. Для этого понадобится обычный ключ от квартиры.

Сначала ключ следует приложить к той ноздре, которая заложена больше другой, и сделать восемь поворотов в каждую сторону. Затем то же проделать и с другой ноздрей. После этого ключ нужно приложить к середине лба и провести такую же процедуру.

Ранее врач Владимир Болибок рассказал о профилактике аллергии на тополиный пух. Иногда при появлении первых реакций на цветочную пыльцу люди начинают подозревать у себя развитие аллергии, что не всегда является правдой.

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здоровье лекарства насморк
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