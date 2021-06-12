Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью главы Выборгского района Гилязова

Санкт-Петербург, 12 июня. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования родным и близким после смерти главы администрации Выборгского района Ильдара Гилязова.

Гилязов скончался в субботу, 12 июня, на 58-м году жизни. Чиновник находился в Ленинградской областной клинической больнице и умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Информацию об этом подтвердил Дрозденко.

«Его уважали, любили выборжане, ленинградцы. Я горжусь, что в нашей команде был такой яркий, решительный, исполненный желания работать для области человек. Глубоко скорблю о кончине Ильдара Фагимовича Гилязова, выражаю соболезнования его коллегам, разделяю боль огромной утраты с его семьей, родными, близкими, со всеми ленинградцами», — заявил глава региона.

Состояние здоровья Ильдара Гилязова стремительно ухудшалось. Глава Выборгского района пролежал в ЛОКБ около десяти дней и находился на ИВЛ. По предварительным данным, у него было около 95% поражения легких.