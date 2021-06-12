Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 15:07
15:06
Экономика
Угольный разрез «Богатырь» по итогам аукциона перешел во владение «Коулстар»
15:06
Общество
Путин заявил, что Россия может вакцинировать от коронавируса всех желающих
15:04
Шоу-бизнес
Анна Седокова намекнула, что год содержит потерявшего работу мужа
15:03
Общество
В Центре Гамалеи допустили появление «московских» штаммов коронавируса
15:03
Происшествия
Замглавы департамента Минобрнауки Коровина заключили под стражу
15:00
Экономика
Интерес россиян к покупке загородных домов продолжает расти
15:00
Политика
Военный эксперт рассказал о горячей фазе холодной войны США и России в Черном море
14:59
Общество
Гудков заявил о планах посетить Болгарию
14:58
Общество
Новорожденного детеныша косули спасли в Якутске
14:57
Весь мир
«Братья-мусульмане» Ливии придумали новую уловку для срыва выборов
Все новости

Пианист Денис Мацуев пожелал удачи сборной России в матче против Бельгии

Спорт
Пианист Денис Мацуев пожелал удачи сборной России в матче против Бельгии
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Санкт-Петербург, 12 июня. Артист Денис Мацуев поделился впечатлениями от тренировки сборной России в преддверии игры против Бельгии в матче Евро-2020. Музыкант обратился с пожеланиями к команде.

Сборная России готовится к матчу против Бельгии в групповом турнире Евро-2020, который пройдет в Санкт-Петербурге. Игра состоится 12 июня в 22:00 по московскому времени.

Одним из главных футбольных фанатов оказался пианист Мацуев. Музыкант сообщил в беседе с корреспондентом издания «Звезда», что был приглашен на тренировку российских спортсменов и остался крайне впечатлен. Мацуев пожелал удачи соотечественникам на предстоящем матче и упомянул главного тренера команды Станислава Черчесова.

«Я посмотрел на этот дух, эту атмосферу, которой он заряжает, своей энергией, чтобы биться за каждого, за ближнего. И, конечно, желаем нашей сборной блеснуть», — заявил музыкант.

Мацуев отметил, что матч против Бельгии обещает быть трудным: первый противник российской сборной является фаворитом на Евро-2020. Команда находится на первом месте в рейтинге ФИФА по итогам мая, передает «Вечерняя Москва». Тем не менее, «родные стены» должны помочь соотечественникам, уверен пианист. Поэтому музыкант готовится болеть за российскую команду и призывает футбольных фанатов не терять веру в победу сборной в предстоящем матче.

Футболист Алексей Игонин также находится в предвкушении. Спортсмен объяснил в авторской колонке на ФАН, какую стратегию следует использовать России, чтобы обыграть Бельгию.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Пианист Денис Мацуев пожелал удачи сборной России в матче против Бельгии
россия бельгия мацуев евро-2020
Комментировать
Эксклюзив
Военный эксперт рассказал о горячей фазе холодной войны США и России в Черном море
Военный эксперт рассказал о горячей фазе холодной войны США и России в Черном море
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 333538 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 67835 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 57967 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 55519 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 53047 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Рейтинг@Mail.ru