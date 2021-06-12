Пианист Денис Мацуев пожелал удачи сборной России в матче против Бельгии

Санкт-Петербург, 12 июня. Артист Денис Мацуев поделился впечатлениями от тренировки сборной России в преддверии игры против Бельгии в матче Евро-2020. Музыкант обратился с пожеланиями к команде.

Сборная России готовится к матчу против Бельгии в групповом турнире Евро-2020, который пройдет в Санкт-Петербурге. Игра состоится 12 июня в 22:00 по московскому времени.

Одним из главных футбольных фанатов оказался пианист Мацуев. Музыкант сообщил в беседе с корреспондентом издания «Звезда», что был приглашен на тренировку российских спортсменов и остался крайне впечатлен. Мацуев пожелал удачи соотечественникам на предстоящем матче и упомянул главного тренера команды Станислава Черчесова.

«Я посмотрел на этот дух, эту атмосферу, которой он заряжает, своей энергией, чтобы биться за каждого, за ближнего. И, конечно, желаем нашей сборной блеснуть», — заявил музыкант.

Мацуев отметил, что матч против Бельгии обещает быть трудным: первый противник российской сборной является фаворитом на Евро-2020. Команда находится на первом месте в рейтинге ФИФА по итогам мая, передает «Вечерняя Москва». Тем не менее, «родные стены» должны помочь соотечественникам, уверен пианист. Поэтому музыкант готовится болеть за российскую команду и призывает футбольных фанатов не терять веру в победу сборной в предстоящем матче.

Футболист Алексей Игонин также находится в предвкушении. Спортсмен объяснил в авторской колонке на ФАН, какую стратегию следует использовать России, чтобы обыграть Бельгию.