Сотрудники «Роснефти» приняли участие во флешмобе ко Дню России

Москва, 12 июня. Работники компании «Роснефть» приняли участие во флешмобе в честь Дня России. Они построили фигуру, а после развернули государственный флаг РФ.

Участники флешмоба выстроились на площади в парке, образовав слово «Россия». Также часть сотрудников выстроилась в фигуру сердца. В процессе акции работники компании развернули листы с российским триколором.

День России традиционно отмечается 12 июня. В этот день была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Позже, через год, Верховный Совет РСФСР объявил этот день нерабочим. Таким образом, указом российского президента от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ был объявлен государственным праздником.

Ранее сообщалось, что светомузыкальное шоу в честь Дня России пройдет на стенах собора в Новосибирске. Художественное представление будет сопровождать концерт симфонического оркестра новосибирской государственной филармонии.