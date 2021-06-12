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В ЛНР назвали нападение ВСУ на ополченцев попыткой Киева обратить на себя внимание

Новороссия
В ЛНР назвали нападение ВСУ на ополченцев попыткой Киева обратить на себя внимание
Федеральное агентство новостей

Луганск, 12 июня. Недавнее нападение бойцов ВСУ на луганских военнослужащих является попыткой Киева обратить на себя внимание Запада, полагает председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко.

Отмечается, что во время атаки Вооруженных сил Украины на Народную милицию ЛНР погибли пятеро ополченцев. При этом нападавшая украинская диверсионная группировка является специально подготовленными профессионалами, полагает глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

По его мнению, атака на наблюдательный пункт НМ ЛНР была спланирована Киевом в преддверии встречи российского лидера Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. Таким образом Киев хочет обратить на себя внимание западных стран, поскольку Украина становится не особо интересной для них.

Ранее сообщалось, что мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала колонну танков ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Кроме этого, Вооруженные силы Украины с помощью гранатометов и стрелкового оружия обстреляли территории республики.

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украина ЛНР всу донбасс
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