Театральный дебют Ольги Бузовой возмутил Родиона Газманова

Москва, 12 июня. Музыкант Родион Газманов высказался о театральной постановке МХАТа с участием телеведущей Ольги Бузовой. Артист связал новый этап карьеры звезды с законами рынка.

Бузова продолжает удивлять разнообразием своих талантов: совсем недавно звезда выступала с музыкальным концертом в Волгограде, а теперь она выходит на сцену МХАТа в рамках постановки «Чудесный грузин».

Новость о театральном дебюте артистки возмутила многих представителей шоу-бизнеса. Сын музыканта Олега Газманова Родион присоединился к негодующим звездам и объяснил, почему Бузова оказалась на сцене легендарного театра.

«Миром правит рынок. А эфирами — те, у кого большая аудитория. Мне неоднократно доводилось наблюдать, как после восхищенных воплей поклонников Ольги Бузовой на сборных концертах (то, что она поет под фонограмму — это уже даже не секрет Полишинеля), другие артисты, еще несколько лет назад собиравшие стадионы, уходили со сцены под звук собственных копыт. И смотреть на это, кстати, страшно», — заявил артист.

Газманов отметил и положительную сторону театрального выступления звезды. Музыкант уверен, что Бузовой удастся привлечь в МХАТ огромную публику, ведь ее аккаунт в Instagram насчитывает уже 23 миллиона подписчиков. В противном случае театральный дебют артистки окажется забыт.

Несмотря на критику, Бузова с воодушевлением отнеслась к своей работе в постановке. Звезда поделилась впечатлениями от первого появления на сцене и поблагодарила зрителей за теплый прием.