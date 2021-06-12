Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 13:40
13:36
Спорт
Пианист Денис Мацуев пожелал удачи сборной России в матче против Бельгии
13:32
Общество
Петербуржцев предупредили о грозе и граде в воскресенье
13:31
Происшествия
В массовом ДТП под Новосибирском пострадали шесть человек
13:30
Происшествия
Силовики задержали финансиста ИГ в Тамбове
13:30
Общество
Сотрудники «Роснефти» приняли участие во флешмобе ко Дню России
13:30
Спорт
Газзаев: Сборная России должна сыграть на пределе своих возможностей
13:29
Новороссия
В ЛНР назвали нападение ВСУ на ополченцев попыткой Киева обратить на себя внимание
13:27
Шоу-бизнес
Театральный дебют Ольги Бузовой возмутил Родиона Газманова
13:26
Общество
Названы места Петербурга, где могут запретить движение электросамокатов
13:25
Армия
Балтийский флот проведет торжественные мероприятия, посвященные Дню России
Все новости

Театральный дебют Ольги Бузовой возмутил Родиона Газманова

Шоу-бизнес
Театральный дебют Ольги Бузовой возмутил Родиона Газманова
пресс-служба Родиона Газманова

Москва, 12 июня. Музыкант Родион Газманов высказался о театральной постановке МХАТа с участием телеведущей Ольги Бузовой. Артист связал новый этап карьеры звезды с законами рынка.

Бузова продолжает удивлять разнообразием своих талантов: совсем недавно звезда выступала с музыкальным концертом в Волгограде, а теперь она выходит на сцену МХАТа в рамках постановки «Чудесный грузин».

Новость о театральном дебюте артистки возмутила многих представителей шоу-бизнеса. Сын музыканта Олега Газманова Родион присоединился к негодующим звездам и объяснил, почему Бузова оказалась на сцене легендарного театра.

«Миром правит рынок. А эфирами — те, у кого большая аудитория. Мне неоднократно доводилось наблюдать, как после восхищенных воплей поклонников Ольги Бузовой на сборных концертах (то, что она поет под фонограмму — это уже даже не секрет Полишинеля), другие артисты, еще несколько лет назад собиравшие стадионы, уходили со сцены под звук собственных копыт. И смотреть на это, кстати, страшно», — заявил артист.

Газманов отметил и положительную сторону театрального выступления звезды. Музыкант уверен, что Бузовой удастся привлечь в МХАТ огромную публику, ведь ее аккаунт в Instagram насчитывает уже 23 миллиона подписчиков. В противном случае театральный дебют артистки окажется забыт.

Несмотря на критику, Бузова с воодушевлением отнеслась к своей работе в постановке. Звезда поделилась впечатлениями от первого появления на сцене и поблагодарила зрителей за теплый прием.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Театральный дебют Ольги Бузовой возмутил Родиона Газманова
бузова газманов мхат
Комментировать
Эксклюзив
Газзаев: Сборная России должна сыграть на пределе своих возможностей
Газзаев: Сборная России должна сыграть на пределе своих возможностей
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 329827 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 67004 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 54757 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 54691 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 52844 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Рейтинг@Mail.ru