Балтийский флот проведет торжественные мероприятия, посвященные Дню России

Калининград, 12 июня. Торжественные построения экипажей Балтийского флота состоятся на верхних палубах боевых кораблей в честь Дня России.

Кроме этого, личному составу покажут тематические документальные и художественные фильмы исторической направленности, передает пресс-служба Балтийского флота. В соединениях и воинских частях будут проведены торжественные построения.

Планируется, что для военнослужащих проведут спортивные соревнования, викторины и конкурсы на знание истории Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы организовали флешмоб в Калининграде в честь Дня России. Военнослужащие в сопровождении оркестра исполнили государственный гимн. К мероприятию присоединились жители и гости города.