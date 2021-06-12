Глава Дагестана заинтересовался количеством водителей у руководителей муниципалитетов

Махачкала, 12 июня. Врио главы Дагестана Сергея Меликова заинтересовало число людей, сопровождающих в дорогих автомобилях руководителей муниципалитетов республики. Он попросил счетную палату республики проверить штатную дисциплину в городах и районах.

В рамках заседания региональной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций Меликов обратил внимание на недостаток операторов единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) в муниципалитетах республики. Разъясняя ситуацию, глава Ботлихского района Руслан Гамзатов заявил, что ранее не было необходимости в укомплектовании полного штата диспетчеров из трех человек, так как они, по сути, сидели без дела. По его словам, в районной ЕДДС в настоящее время работает один диспетчер, но власти муниципалитета уже предусмотрели средства на введение дополнительных двух штатных единиц.

«Вот с вами в больших машинах ездят по два-три человека. Они у вас на каких должностях состоят в администрации? Вы оставьте одного водителя, остальных посадите на пост ЕДДС. Они пользу будут приносить», — посоветовал в этой связи Меликов.

Он также попросил председателя счетной палаты Дагестана Билала Джахбарова в течение лета проверить штатную дисциплину в нескольких муниципалитетах республики. Руководитель региона выразил уверенность в том, что эта проверка выявит много интересных фактов.

«Билал Халилович (Джахбаров — Прим. ФАН), это не срочно, но давайте мы где-то к осени посмотрим. Возьмите четыре района: на севере, на юге, в центре и в горах, и посмотрите, как там соблюдается штатная дисциплина. Я более чем уверен, что мы там найдем много интересного. У нас на постах ЕДДС потом будут дежурить по пять человек», — сказал врио главы Дагестана.

Ранее ФАН сообщал, что Меликов раскритиковал глав муниципалитетов республики за недостаточно эффективную работу по вакцинации населения против коронавируса. Он заявил, что на следующем заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 рассмотрит вопрос о профпригодности руководителей пяти муниципалитетов, демонстрирующих самые низкие темпы прививочной кампании.