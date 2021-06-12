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Силовики задержали финансиста ИГ в Тамбове

Происшествия
Силовики задержали финансиста ИГ в Тамбове
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Тамбов, 12 июня. Мужчину, который финансировал запрещенную в России террористическую группировку ИГ1, задержали правоохранители.

По предварительным данным, на протяжении пяти лет предполагаемый злоумышленник в Тамбове на своей странице в соцсети собирал деньги на поддержку боевиков. Кроме того, его соратник, судя по переписке в Сети, в 2017 году готовил вооруженное нападение на российских военных, участвовавших в антитеррористической операции в Сирии.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: об оправдании терроризма, а также о вовлечении в террористическую деятельность. Другие подробности пока не приводятся.

Жителя Владикавказа осудили на 15 лет колонии за подготовку взрывов. Следствию удалось установить, что осужденный стал членом ИГ, а также планировал атаки на административные здания в Ростове-на-Дону.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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иг тамбов силовики
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