Дополнительное пособие начислят некоторым пенсионерам в России

Москва, 12 июня. Пожилым гражданам направят дополнительное денежное пособие в июне текущего года. Сведениями поделились в Пенсионном фонде России.

Информация о дополнительной материальной поддержке пожилых россиян активно распространяется в Сети. Надбавка для пенсионеров старше 80 лет действительно предусмотрена на законодательном уровне. Однако выплата назначается каждому гражданину индивидуально, и здесь важную роль играют дата и месяц рождения.

Сумма пособия равна размеру фиксированной выплаты к страховой пенсии. Значение находится на уровне 6044 рубля в текущем году. Следовательно, по достижении 80-летнего возраста пенсионер получит 12 088 рублей. Для получения надбавки заявление не требуется. Перерасчет осуществляется автоматически со дня рождения, а выплата производится со следующего месяца.

Финансовые эксперты ранее выяснили, каким образом можно накопить достаточно денежных средств, чтобы не испытывать материальной нужды в будущем. Специалисты рекомендовали россиянам заранее откладывать деньги, пишет «ФедералПресс».