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Соловейчик назвал 9 мая истинным днем независимости России

Политика
Соловейчик назвал 9 мая истинным днем независимости России
Федеральное агентство новостей  / 

Свою настоящую независимость российское государство обрело 9 мая 1945 года, когда полностью избавило себя от фашистской угрозы. Об этом в интервью ФАН заявил представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик.

12 июня вся страна празднует День России. Именно сегодня, 31 год назад, была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, закрепившая независимость союзной республики от остальной части СССР. В День России в Кремле президент страны вручает наиболее заслуженным представителям общества Государственные премии Российской Федерации, а на Красной площади проходят тематические торжества, завершающиеся праздничным салютом.

«Я считаю, что праздновать нам здесь нечего, поскольку 12 июня 1990 года с принятием той самой декларации был значительно ускорен развал Союза Советских Социалистических Республик, нашей общей Родины, — заявил Соловейчик. — Если бы не это и не избрание Бориса Ельцина сперва председателем Верховного Совета СССР, а затем и президентом России спустя год, то распад страны мог бы и не состояться».

По словам политолога, никаких положительных эмоций «у тех, кто имеет ум, честь и совесть» дата 12 июня вызвать не может. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин назвал в свое время распад Советского Союза «самой большой геополитической катастрофой XX века».

Соловейчик назвал 9 мая истинным «днем независимости» России
ФБА «Экономика сегодня» .  / 

«Так как мы теперь можем отмечать день, в который был внесен значительный вклад в этот распад? — выразил недоумение представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга. — Если мы стоим на позициях, что развал СССР был катастрофой, принесшей огромный вред населявшим его народам, то в таком случае праздновать день независимости России от СССР как минимум странно и даже безнравственно».

Собеседник ФАН назвал истинным днем независимости 9 мая 1945 года, когда страна сумела окончательно разгромить немецко-фашистских захватчиков, намеревавшихся поработить советское государство и оккупировавших значительную его часть.

«Тогда мы действительно сохранили нашу свободу и независимость в тяжелейшей из всех войн за всю историю человечества, — заявил Соловейчик. — Если же речь идет об обретении суверенитета, в таком случае надо идти вглубь истории. Я бы отметил октябрь 1480 года: именно тогда Россия перестала платить дань Золотой орде и свергла монголо-татарское иго».

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Все новости / Политика / Соловейчик назвал 9 мая истинным днем независимости России
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