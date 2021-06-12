Соловейчик назвал 9 мая истинным «днем независимости» России

Свою настоящую независимость российское государство обрело 9 мая 1945 года, когда полностью избавило себя от фашистской угрозы. Об этом в интервью ФАН заявил представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик.

12 июня вся страна празднует День России. Именно сегодня, 31 год назад, была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, закрепившая независимость союзной республики от остальной части СССР. В День России в Кремле президент страны вручает наиболее заслуженным представителям общества Государственные премии Российской Федерации, а на Красной площади проходят тематические торжества, завершающиеся праздничным салютом.

«Я считаю, что праздновать нам здесь нечего, поскольку 12 июня 1990 года с принятием той самой декларации был значительно ускорен развал Союза Советских Социалистических Республик, нашей общей Родины, — заявил Соловейчик. — Если бы не это и не избрание Бориса Ельцина сперва председателем Верховного Совета СССР, а затем и президентом России спустя год, то распад страны мог бы и не состояться».

По словам политолога, никаких положительных эмоций «у тех, кто имеет ум, честь и совесть» дата 12 июня вызвать не может. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин назвал в свое время распад Советского Союза «самой большой геополитической катастрофой XX века».

ФБА «Экономика сегодня» . /

«Так как мы теперь можем отмечать день, в который был внесен значительный вклад в этот распад? — выразил недоумение представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга. — Если мы стоим на позициях, что развал СССР был катастрофой, принесшей огромный вред населявшим его народам, то в таком случае праздновать день независимости России от СССР как минимум странно и даже безнравственно».

Собеседник ФАН назвал истинным днем независимости 9 мая 1945 года, когда страна сумела окончательно разгромить немецко-фашистских захватчиков, намеревавшихся поработить советское государство и оккупировавших значительную его часть.