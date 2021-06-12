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Путин оценил вклад Александра Невского в становление государственности России

  /   Обновлено: 12 июня 2021 13:28
Политика
Путин оценил вклад Александра Невского в становление государственности России
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 12 июня. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей выставки, посвященной 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.

По словам президента страны, Невский внес весомый вклад в становление российской государственности и «в созидание мощной, единой державы». Его имя «навсегда останется в памяти благодарных потомков».

«Проведение столь масштабной, содержательной выставки, собравшей в Государственной Третьяковской галерее произведения искусства из многих музеев страны, — свидетельство глубокого, искреннего интереса представителей разных поколений к родной истории, к нашим корням и истокам», — написано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Также Путин отметил значимую работу Патриаршего совета по культуре и Министерства культуры России, которые организовали выставку.

Ранее в Екатеринбурге в мультимедийном парке «Россия — моя история» открылась выставка «Александр Невский. Судьба России». Посмотреть экспозицию приехали известный режиссер Никита Михалков, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и другие.

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