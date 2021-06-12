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В Петербурге у здания старейшей музыкальной школы сбывают алкоголь и веселящий газ

ФАН-ТВ
В Петербурге у здания старейшей музыкальной школы сбывают алкоголь и веселящий газ

Санкт-Петербург — культурная столица. Куда ни глянь — дворцы, мосты, архитектура, старейшие учебные заведения. Например, как музыкальная школа имени Римского-Корсакова на улице Думской, основанная более ста лет назад.

Здесь дети учатся играть на фортепиано, струнных, духовых и народных инструментах. Здесь же может учиться и любой желающий без ограничения по возрасту. Уникальное и единственное в своем роде учебное заведение города. Только вот с соседями не повезло. В здании, где расположена школа, находится бар, в котором, как оказалось, незаконно торгуют алкоголем и веселящим газом.

Руководство школы и местные жители неоднократно жаловались на работу питейного заведения, просили закрыть нелегальный бизнес, который прямо угрожает безопасности почти 1 200 учеников музыкальной школы. Каждый вечер ребята возвращаются с занятий и наблюдают не самую культурную картину.

«В здании торгуют без лицензии, также торгуют веселящим газом. И каждый день, фактически, из-за нелегального бизнеса дети вынуждены страдать, потому что это угрожает их безопасности. Вечером они возвращаются домой, выходя из стен музыкальной школы, и видят этот полный беспредел, который творится, напомню вам, на улице Думской, в самом сердце Санкт-Петербурга», — говорит активист, представитель комитета по борьбе с коррупцией Анна Замараева.

После поступивших жалоб выяснилось, что в нехорошем заведении уже проводились проверки, его даже закрывали. Но неуемное желание работать (особенно нелегально) оказалось выше, и бар снова открывался, и снова без лицензии на продажу алкоголя.

Активисты провели контрольную закупку и зафиксировали факт незаконной продажи алкоголя. К делу подключилась полиция.

«Проверили лицензию на алкогольную продукцию, в очередной раз убедились, что у них [заведения] нет лицензии, но при этом мы видим, что алкоголь по-прежнему продают. <…> Если обратить внимание, они [сотрудники полиции] начинают изымать алкогольную продукцию. После этого мы надеемся все-таки, обратят внимание и на высоком уровне, мы будем добиваться этого до самого конца, чтобы бары только законные работали, а не этот нелегальный бизнес и беспредел в центре города», — сказала Анна Замараева.

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