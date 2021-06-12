Подразделения РЭБ отработали радиоэлектронное поражение пунктов связи в Ленобласти

Санкт-Петербург, 12 июня. Специалисты РЭБ из отдельного батальона Ленинградской армии ВВС и ПВО успешно вывели из строя радиоэлектронные системы условного противника в ходе учений.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) сообщили, что маневры проходили в полевых условиях в Ленобласти. В ходе занятий военнослужащие отработали задачи по радиоэлектронному поражению пунктов управления и средств связи, а также оттачивали навыки по созданию радиопомех.

Подчеркивается, что в ходе тренировки специалисты сдали нормативы по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы и пеленгованию радиоэлектронного излучения.

Для выполнения поставленных перед батальоном задач применялась специальная техника РЭБ, в том числе автоматизированные станции помех «Красуха-4С» и «Синица».

Ранее в Пентагоне признали, что российские средства радиоэлектронной борьбы значительно превосходят американские аналоги. По оценке экспертов, США катастрофически отстают от своих потенциальных противников в этой сфере.