Саммит президентов, оппозиция, Евро-2020: «Петербургский уикенд» подвел итоги недели

В День России, 12 июня, на площадке Медиагруппы «Патриот» прошло второе заседание пресс-клуба «Петербургский уикенд». Участники проекта — российские журналисты, политики и медиаперсоны — вновь обменялись мнениями по самым актуальным и важным вопросам сегодняшней новостной повестки в стране и в мире.

Одной из горячих тем обсуждения, конечно, стала предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, исход которой сейчас наперебой предсказывают отечественные и западные медиа.

«Я бы разделил встречу лидеров двух супердержав и какие-то фантомные боли у разных мелких государств. <…> Мне это напоминает обсуждение экспертов в Telegram-каналах накануне большого события, когда инсайдеры выдвигают теории и версии. Эта встреча, которая действительно касается нас с США, почему-то очень сильно возбудила тех, кого она не касается. <…> Безусловно, разговор будет идти о главном, вряд ли кто-то всерьез будет обсуждать мелкие проблемы», — заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По сообщениям Кремля, главы государств посвятят разговор таким моментам международной повестки, как урегулирование региональных конфликтов и взаимодействие в борьбе с пандемией COVID-19. Коснется ли диалог проблемы нарушения прав человека или же судьбы Украины, пока никому не известно.

«Забыли об одной стране, о которой на самом деле будут договариваться, — это Китай. Потому что сейчас американцы находятся в жестком экономическом противостоянии с ним и проигрывают. <…> Грубо говоря, экономика США находится в очень тяжелом состоянии. Рухнет американская экономика, рухнут экономики Евросоюза, Китая, и нас, кстати, тоже немножко заденет», — высказался Руслан Осташко, ведущий Первого канала и главный редактор издания PolitRussia.com.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ожидаемо активный обмен мнениями вызвал вопрос состояния оппозиции в России, а также степени справедливости нашей законодательной системы по отношению к активистам вроде Алексея Навального и Андрея Пивоварова. Так, Руслан Осташко выразил позицию, что в корне некорректно называть оппозицией тех, кто находится противостоянии с собственной страной и народом, а не властью.

«Никто же не будет спорить, что на самом деле идет полноценная и самая настоящая информационная война против нашей с вами страны. Совершенно недвусмысленная и уже открытая. <…> Мы понимаем, что очень много стоит на карте, и будет серьезный бой. С гораздо большим, утроенным вниманием нужно относиться к тому, что происходит в стране. Разве нет?» — обратился к коллегам и аудитории ведущий программы Первого канала «Время покажет» Анатолий Кузичев.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

С коллегой не согласился один из участников заседания — Олег Мухин, главный редактор проекта «Бездуховности.com».

«Слушаю про всю эту войну, которая только у вас, мне кажется, в телевизоре или в головах идет. Я-то никакой войны не вижу, никто не воюет против России», — поделился мнением журналист.

После обсуждения политической повестки гости студии обратили внимание на события куда более позитивного характера и поговорили о стартовавшем в Санкт-Петербурге Чемпионате Европы по футболу. Не обойдя, однако, стороной резонансную форму спортивной сборной Украины, назвав этот жест чистой провокацией против нашей страны.

«Мы должны научиться гордиться тем хорошим, что у нас есть. Продвигать, пропагандировать, прекратить этого стесняться. Одни носятся как с писаной торбой, что им удалось на футбольной форме что-то там нашить, а мы получили право провести семь матчей Чемпионата Европы по футболу. <…> У нас огромное количество всего позитивного есть в городе и стране, нам надо научиться это продвигать и пиарить. Но для этого надо в том числе и законодательство поменять, чтобы это было легко, комфортно и удобно делать тем, кто заинтересован в позитивном продвижении нашей страны», — подытожил заседание генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По завершении официальной части мероприятия гости пресс-клуба «Петербургский уикенд» уже по традиции отправились в экскурсионную поездку по Кронштадту, где ознакомились с достопримечательностями города и его живописных окрестностей. База Балтийского военно-морского флота встретила журналистов прекрасной летней погодой.

Федеральное агентство новостей /

О том, как стартовал новый уникальный проект Медиагруппы «Патриот», редакция ФАН рассказывала ранее.