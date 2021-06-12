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Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко

  /   Обновлено: 12 июня 2021 13:20
Политика
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Минск, 12 июня. Белорусский политолог Артем Шрайбман, эмигрировавший из страны, указал на наиболее вероятную кандидатуру на пост белорусского президента.

Оппозиционер, сбежавший из Белоруссии, а также политолог Артем Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника президента Александра Лукашенко. Так, в материале информационного портала «НьюИнформ» рассказали о прогнозе, который дал этот белорусский эксперт на фоне заявления нынешнего президента РБ о свое готовности покинуть пост лидера государства. Оппозиционер указал на то, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей уже не один раз успел доказать свою преданность белорусскому лидеру. На основе этого обстоятельства эксперт пришел к выводу о том, что наиболее вероятной политической фигурой для обеспечения преемственности власти в стране может стать именно глава МИД.

«Никто так, как Владимир Макей не доказал Александру Лукашенко свою преданность», — заявил Макей по данному поводу.

Помимо этого, политолог отметил, что в последнее время Макей не раз проявлял готовность жертвовать репутацией для того, чтобы обеспечить защиту интересов президента и самой Белоруссии на международной арене. Исходя из этого, оппозиционный Минску политолог высказал уверенность в том, что нынешний белорусский лидер может доверить главному дипломату страны «самое сокровенное», передав в его руки бразды правления государством, а вместе с ними свою дальнейшую судьбу и будущее всей страны.

Ранее отмечалось, как Запад поставил Белоруссию перед выбором между участью Украины и слиянием с Россией.

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белоруссия лукашенко политика шрайбман
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