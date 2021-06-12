Замдиректора департамента Минобрнауки Коровина заподозрили в мошенничестве

Москва, 12 июня. Правоохранители задержали замглавы департамента управления делами Минобрнауки России Романа Коровина по уголовному делу о мошенничестве.

Хорошевский суд Москвы в ближайшее время изберет чиновнику меру пресечения. Коровин проходит по статье «Мошенничество при получении выплат по предварительному сговору». Следствие рассчитывает на арест подозреваемого.

Суд приговорил гендиректора авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева к тюремному заключению на три года и восемь месяцев по делу о мошенничестве. С учетом времени содержания под стражей и домашним арестом его освободили от наказания.