Газзаев: «Сборная России должна сыграть на пределе своих возможностей»

Российские игроки сегодня должны сыграть лучший матч в своей карьере. Об этом на пресс-конференции в городском пресс-центре Евро-2020 в Санкт-Петербурге заявил известный советский футболист и тренер Валерий Газзаев.

Специалист назвал календарь сборной России на Евро не очень удачным. Сегодня россияне сыграют с командой Бельгии, которая сейчас занимает 1 место в рейтинге ФИФА. Далее наши футболисты проведут матчи с непримечательной командой Финляндии и амбициозной сборной Дании, которая может доставить россиянам немало сложностей.

«В матче с Данией может решиться судьба выхода из группы, поэтому очки нужно набирать в первых матчах. Тренеры ломают голову над некоторыми позициями в составе, так как получил травму один из ключевых игроков — Федор Кудряшов», — отметил он.

Специалист считает, что необходимо «очень внимательно сыграть в обороне» и «добавить креатива в атаке».

«Играя с болгарами, мы имели огромный контроль мяча, но в хорошие атаки это не выливалось. Оборона важна. У Бельгии очень сильная линия атаки. Лукаку — один из лучших нападающих в мире», — пояснил он.

Газзаев считает, что для нашей сборной это будет очень сложный матч, но победить бельгийцев все-таки можно.

Global Look Press / Maksim Konstantinov

«Ничего невозможного нет. Наши игроки должны сыграть один из лучших матчей или лучший в своей карьере. Обыграть Бельгию — практически залог выхода из группы. Сегодня великий праздник, поэтому мы все должны поддерживать нашу сборную в едином порыве, несмотря на то, как она будет играть», — подчеркнул специалист.

Экс-футболист отметил, что сейчас сложно давать какие-либо прогнозы.

«Здесь, на мой взгляд, многое будет зависеть от настроя. Будет боевая игра на результат. Команды сегодня хорошо готовы физически. Поэтому нам нужно выполнить тренерский план и играть с самоотдачей на грани своих возможностей. Дисциплинированная игра и запредельная самоотдача помогут нашей сборной добиться результатов», — заключил он.

Global Look Press / Maksim Konstantinov

Стартовый матч на чемпионате Европы сборная России проведет 12 июня против команды Бельгии в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 22:00 по местному времени.

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