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Семьи военнослужащих Минобороны РФ получили новые служебные квартиры ко Дню России

  /   Обновлено: 12 июня 2021 13:13
Армия
Семьи военнослужащих Минобороны РФ получили новые служебные квартиры ко Дню России
pixabay.com

Сергиев Посад, 12 июня. Торжественное заселение военнослужащих Министерства обороны России состоялось в Сергиевом Посаде, где были построены два десятиэтажных служебных дома.

Церемонию приурочили ко Дню России. Как отметил Александр Артамонов, замглавы департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом оборонного ведомства, жилье получат 320 семей.

«Это символичный день для того, чтобы вручить ключи тем, кто находится на страже нашего государства, и с полной ответственностью выполняет эту почетную миссию. 320 семей военнослужащих сегодня обретут свой дом», — заявил он.

Квартирный фонд преимущественно состоит из двухкомнатных и трехкомнатных квартир. Каждый дом состоит из двух секций и включает 160 квартир. Их площадь варьируется от 40 до 93 квадратных метров.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу посетил с внеплановой проверкой один из московских военкоматов. Он был разочарован работой организации. В этой связи, как пишет «Утро.ру», эксперт посоветовал генералам «пить валидол».

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россия минобороны рф сергиев посад
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