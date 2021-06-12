Сергей Соседов потребовал посадить певицу Максакову за «измену родине»

Москва, 12 июня. Музыкальный журналист Сергей Соседов раскритиковал оперную певицу Марию Максакову после скандала в шоу «Прямой эфир». Критик считает, что звезда должна сидеть в тюрьме.

Конфликт вокруг оперной певицы Марии Максаковой в студии ток-шоу Андрея Малахова возмутил Сергея Соседова. Обозреватель заявил, что не желает говорить об артистке, но затем потребовал привлечь звезду к ответственности за «криминал», к которому она, по его мнению, может быть причастна. Соседов объяснил в беседе с корреспондентом издания «Собеседник», почему уверен в необходимости посадить певицу.

«Я вообще считаю, что ею должна заняться полиция или ФСБ. Это просто криминал среди бела дня. Сначала она Россию оскорбляла — потом ее простили. А ведь она, я считаю, должна сидеть за измену родине! А ее здесь привечают: на программы зовут!» — отметил журналист.

Соседов решительно заявил, что в уголовном кодексе непременно найдется статья, которую Максакова нарушила, поэтому отправить ее за решетку не составит труда. Кроме того, критик иронично высказался о встрече оперной дивы с отцом убийцы ее мужа. Обозреватель назвал истерику артистки «глупым спектаклем».

После тяжелого интервью в эфире шоу Малахова Мария Максакова обратилась к своим детям. Звезда заявила, что прощает их, и призвала не забывать о младшем брате Ване.