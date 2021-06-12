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«Писающего мальчика» в Брюсселе переодели ко Дню России

Общество
«Писающего мальчика» в Брюсселе переодели ко Дню России
pixabay.com

Брюссель, 12 июня. Знаменитую брюссельскую бронзовую скульптуру «Писающий мальчик» или «Маннекен-Пис» переодели в русский гвардейский костюм.

Известный фантан в Брюсселе «Писающий мальчик» обзавелся очередной обновкой. Бронзовый памятник периодически облачают в разные костюмы, символизирующие то или иное событие. Таким образом, в субботу, 12 июня, его переодели в униформу русской армии.

Традиция переодевания «Писающего мальчика» зародилась в 1698 году. Ежемесячно на решетке у фонтана вывешивается список костюмов, которые могут примерить на фигуру. Костюмы меняются согласно перечню, утвержденному организацией «Друзья писающего мальчика». Рядом с фонтаном на центральной площади города Grote Markt в Королевском музее находится экспозиция одеяний, которая насчитывает более 800 нарядов.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону в честь Дня России развернули 50-метровый российский триколор. Также в небо запустили множество воздушных шаров.

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бельгия костюм день россии писающий мальчик
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