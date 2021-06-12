Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 15:07
15:06
Экономика
Угольный разрез «Богатырь» по итогам аукциона перешел во владение «Коулстар»
15:06
Общество
Путин заявил, что Россия может вакцинировать от коронавируса всех желающих
15:04
Шоу-бизнес
Анна Седокова намекнула, что год содержит потерявшего работу мужа
15:03
Общество
В Центре Гамалеи допустили появление «московских» штаммов коронавируса
15:03
Происшествия
Замглавы департамента Минобрнауки Коровина заключили под стражу
15:00
Экономика
Интерес россиян к покупке загородных домов продолжает расти
15:00
Политика
Военный эксперт рассказал о горячей фазе холодной войны США и России в Черном море
14:59
Общество
Гудков заявил о планах посетить Болгарию
14:58
Общество
Новорожденного детеныша косули спасли в Якутске
14:57
Весь мир
«Братья-мусульмане» Ливии придумали новую уловку для срыва выборов
Все новости

Катастрофическая нехватка медикаментов привела к забастовкам в Ливане

Ближний Восток
Катастрофическая нехватка медикаментов привела к забастовкам в Ливане
Global Look Press  /  Marwan Naamani / dpa

Бейрут, 12 июня. Аптеки Ливана закрыли свои двери накануне в знак протеста против нехватки поставок медикаментов на фоне острого экономического и финансового кризиса в стране.

Двухдневная забастовка, вызванная дефицитом лекарств и даже детского питания, является очередным проявлением ухудшающейся обстановки в ближневосточном государстве.

Фармацевты, врачи, стоматологи, медсестры и сотрудники лабораторий вышли на улицы 11 июня, чтобы выразить свое недовольство происходящим. Протестующие штурмовали внутренний двор министерства здравоохранения и призвали к рационализации субсидий на медицину и решению кризиса в секторе здравоохранения.

Активные граждане, вышедшие на улицы в белых халатах, также попросили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) отказаться от сотрудничества с властями республики, а вместо этого иметь дела с ливанской армией и Ливанским Красным Крестом.

Фармацевты и чиновники из медицинского сектора заявили, что Центральный банк Ливана задерживает субсидированные платежи импортерам. Последние же говорят, что не могут доставить свои запасы жителям или в некоторых случаях вообще импортировать лекарства из-за задержек с оплатой.

Представитель ЦБ страны опроверг эти обвинения, подчеркнув, что министерство здравоохранения несет ответственность за обеспечение поставок медикаментов фармацевтам.

Паника медицины

Около 90% аптек в Ливане приняли участие в забастовке, сообщил изданию L'Orient глава Ливанского общества фармацевтов Гассан Амин. Ожидается, что аптеки останутся закрытыми в выходные из-за отсутствия запасов препаратов.

Акция протеста вызвала панику в больницах, которые и так страдают от нехватки лекарственных средств. По данным СМИ, медучреждения страны предупреждают, что могут прекратить предоставлять пациентам гемодиализ — обязательную и регулярную процедуру искусственного очищения крови с помощью аппарата «искусственная почка».

Нехватка препаратов и оборудования приводит к отменам операций — врачи заявляют о критически малом количестве анестетиков. В аптеках не хватает даже базовых лекарств, что вынуждает людей искать альтернативы.

«Мы никогда не сталкивались ни с чем подобным. Мы не можем помочь нашим пациентам. Мы выписываем им лекарства, но аптеки пусты. Мы просим сдать анализ крови, но лаборатории не принимают пациентов из-за нехватки субсидируемых поставок. Мы хотим принять заболевших, но в больницах закончились капельницы. В итоге нет ни топлива, ни муки. Но что сделали пациенты, чтобы заслужить это? То, что происходит в настоящее время, является преднамеренным, и власть полна решимости убить своих граждан», — сказал местный врач Хади Мрад в интервью Arab News.

Работники сферы здравоохранения и фармацевты говорят, что дефицит, проявляющийся во всем, включая лекарства от хронических заболеваний, обезболивающие и детские смеси, становится причиной конфликтов с пациентами. Они обвиняют дистрибьюторов в том, что те накапливают товары для последующей продажи по более высоким ценам или на черном рынке.

Не только лекарства

Аналогичная ситуация наблюдается и с дефицитом бензина. Целые кварталы «застопорились» по всей стране, что вызвало огромные пробки на небольших улицах и шоссе из-за очередей автомобилистов перед заправочными станциями. На некоторых АЗС между клиентами происходили драки и даже перестрелки. Многие заправки вовсе закрылись из-за отсутствия бензина.

Нехватка топлива угрожает отключением электрогенераторов, которые являются основным источником энергии для большинства ливанцев.

Ситуация может усугубиться из-за скандала властей государства с турецкой компанией Karadeniz Holding, поставлявшей электричество в Ливан. После обвинений в адрес холдинга в причастности к коррупционным схемам его баржи были арестованы, а выплаты за поставки энергии приостановлены. В итоге турецкая компания прекратила подачу электричества, и длительность веерных отключений в стране возросла.

Гражданский протест

Учитывая тяжелое экономическое положение в республике, власти Ливана обеспокоены возможными массовыми беспорядками на улицах. Иностранные наблюдатели опасаются, что силы безопасности не смогут предотвратить столкновения.

Военный источник сообщил Arab News, что в вооруженных силах Ливана готовятся к вероятному хаосу, даже несмотря на то, что армия находится в тяжелом положении.

«Армия страдает и прекрасно понимает, что чувствует народ, но ее приоритетом является защита гражданского мира и стабильности. Вред гражданскому миру пересекает красную линию. У военных нет нового плана по предотвращению хаоса, но если он случится, то оно будет выполнять возложенную на него роль», — сказал он.

Ливан борется с беспрецедентным экономическим и финансовым кризисом, в результате которого местная валюта потеряла около 85% своей стоимости с октября 2019 года. Банки ограничили снятие средств и денежные переводы, лишив людей их сбережений на фоне растущей инфляции.

Из-за уменьшения резервов ЦБ уже несколько месяцев заявляет, что правительство не сможет продолжать предоставление субсидий, в том числе на лекарства и топливо. Это привело к тому, что люди начали впрок скупать дефицитные продукты, что привело к еще большей нехватке определенных товаров.

Причины кризис коренятся в процветающей коррупции и бесхозяйственности политического класса. Лидеры республики уже восемь месяцев конфликтуют из-за неспособности сформировать новое правительство, в то время как ливанский фунт продолжает свое резкое падение по отношению к доллару.

Вернуться назад

Все новости / Ближний Восток / Катастрофическая нехватка медикаментов привела к забастовкам в Ливане
ливан забастовка аптеки
Комментировать
Эксклюзив
Военный эксперт рассказал о горячей фазе холодной войны США и России в Черном море
Военный эксперт рассказал о горячей фазе холодной войны США и России в Черном море
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 333538 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 67835 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 57967 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 55519 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 53047 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Рейтинг@Mail.ru