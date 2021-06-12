Катастрофическая нехватка медикаментов привела к забастовкам в Ливане

Бейрут, 12 июня. Аптеки Ливана закрыли свои двери накануне в знак протеста против нехватки поставок медикаментов на фоне острого экономического и финансового кризиса в стране.

Двухдневная забастовка, вызванная дефицитом лекарств и даже детского питания, является очередным проявлением ухудшающейся обстановки в ближневосточном государстве.

Фармацевты, врачи, стоматологи, медсестры и сотрудники лабораторий вышли на улицы 11 июня, чтобы выразить свое недовольство происходящим. Протестующие штурмовали внутренний двор министерства здравоохранения и призвали к рационализации субсидий на медицину и решению кризиса в секторе здравоохранения.

Pharmacists, doctors, dentists, nurses and lab scientists go on two-day strike in #Lebanon to protest severe supply shortages amid the country’s worst economic and financial crisis. https://t.co/x4wCFrVgSz pic.twitter.com/Gb01DrFy0I — Arab News (@arabnews) June 12, 2021

Активные граждане, вышедшие на улицы в белых халатах, также попросили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) отказаться от сотрудничества с властями республики, а вместо этого иметь дела с ливанской армией и Ливанским Красным Крестом.

Фармацевты и чиновники из медицинского сектора заявили, что Центральный банк Ливана задерживает субсидированные платежи импортерам. Последние же говорят, что не могут доставить свои запасы жителям или в некоторых случаях вообще импортировать лекарства из-за задержек с оплатой.

Представитель ЦБ страны опроверг эти обвинения, подчеркнув, что министерство здравоохранения несет ответственность за обеспечение поставок медикаментов фармацевтам.

Паника медицины

Около 90% аптек в Ливане приняли участие в забастовке, сообщил изданию L'Orient глава Ливанского общества фармацевтов Гассан Амин. Ожидается, что аптеки останутся закрытыми в выходные из-за отсутствия запасов препаратов.

Approximately 90 percent of Lebanon's pharmacies have shut down in a nationwide protest against ongoing drug shortages that is expected to last through at least tomorrow.@GhadaaSharif reports:https://t.co/kheATpvy8R — L'Orient Today (@lorienttoday) June 11, 2021

Акция протеста вызвала панику в больницах, которые и так страдают от нехватки лекарственных средств. По данным СМИ, медучреждения страны предупреждают, что могут прекратить предоставлять пациентам гемодиализ — обязательную и регулярную процедуру искусственного очищения крови с помощью аппарата «искусственная почка».

Нехватка препаратов и оборудования приводит к отменам операций — врачи заявляют о критически малом количестве анестетиков. В аптеках не хватает даже базовых лекарств, что вынуждает людей искать альтернативы.

«Мы никогда не сталкивались ни с чем подобным. Мы не можем помочь нашим пациентам. Мы выписываем им лекарства, но аптеки пусты. Мы просим сдать анализ крови, но лаборатории не принимают пациентов из-за нехватки субсидируемых поставок. Мы хотим принять заболевших, но в больницах закончились капельницы. В итоге нет ни топлива, ни муки. Но что сделали пациенты, чтобы заслужить это? То, что происходит в настоящее время, является преднамеренным, и власть полна решимости убить своих граждан», — сказал местный врач Хади Мрад в интервью Arab News.

Hospitals in Lebanon say they may have to stop kidney dialysis due to the economic crisis and an inability to pay medical importers.



Supply shortages are forcing them to cancel surgeries, and pharmacies are out of even basic medications, forcing people to find alternatives. pic.twitter.com/tlxffHVhR1 — AJ+ (@ajplus) June 11, 2021

Работники сферы здравоохранения и фармацевты говорят, что дефицит, проявляющийся во всем, включая лекарства от хронических заболеваний, обезболивающие и детские смеси, становится причиной конфликтов с пациентами. Они обвиняют дистрибьюторов в том, что те накапливают товары для последующей продажи по более высоким ценам или на черном рынке.

Не только лекарства

Аналогичная ситуация наблюдается и с дефицитом бензина. Целые кварталы «застопорились» по всей стране, что вызвало огромные пробки на небольших улицах и шоссе из-за очередей автомобилистов перед заправочными станциями. На некоторых АЗС между клиентами происходили драки и даже перестрелки. Многие заправки вовсе закрылись из-за отсутствия бензина.

Several reports of fights & shots fired at #Lebanon gas stations today amid fuel shortages. pic.twitter.com/eMVcg75DMr — Timour Azhari (@timourazhari) June 11, 2021

Нехватка топлива угрожает отключением электрогенераторов, которые являются основным источником энергии для большинства ливанцев.

Ситуация может усугубиться из-за скандала властей государства с турецкой компанией Karadeniz Holding, поставлявшей электричество в Ливан. После обвинений в адрес холдинга в причастности к коррупционным схемам его баржи были арестованы, а выплаты за поставки энергии приостановлены. В итоге турецкая компания прекратила подачу электричества, и длительность веерных отключений в стране возросла.

Гражданский протест

Учитывая тяжелое экономическое положение в республике, власти Ливана обеспокоены возможными массовыми беспорядками на улицах. Иностранные наблюдатели опасаются, что силы безопасности не смогут предотвратить столкновения.

Военный источник сообщил Arab News, что в вооруженных силах Ливана готовятся к вероятному хаосу, даже несмотря на то, что армия находится в тяжелом положении.

«Армия страдает и прекрасно понимает, что чувствует народ, но ее приоритетом является защита гражданского мира и стабильности. Вред гражданскому миру пересекает красную линию. У военных нет нового плана по предотвращению хаоса, но если он случится, то оно будет выполнять возложенную на него роль», — сказал он.

As #Lebanon's military forces prepare for "possible chaos" amid a worsening #economiccrisis, donors urged to give priority to non-weapon aid https://t.co/AMUYTSltLf pic.twitter.com/7yTwSw9kqU — Arab News (@arabnews) June 12, 2021

Ливан борется с беспрецедентным экономическим и финансовым кризисом, в результате которого местная валюта потеряла около 85% своей стоимости с октября 2019 года. Банки ограничили снятие средств и денежные переводы, лишив людей их сбережений на фоне растущей инфляции.

Из-за уменьшения резервов ЦБ уже несколько месяцев заявляет, что правительство не сможет продолжать предоставление субсидий, в том числе на лекарства и топливо. Это привело к тому, что люди начали впрок скупать дефицитные продукты, что привело к еще большей нехватке определенных товаров.

Причины кризис коренятся в процветающей коррупции и бесхозяйственности политического класса. Лидеры республики уже восемь месяцев конфликтуют из-за неспособности сформировать новое правительство, в то время как ливанский фунт продолжает свое резкое падение по отношению к доллару.