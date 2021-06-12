Катастрофическая нехватка медикаментов привела к забастовкам в Ливане

Бейрут, 12 июня. Аптеки Ливана закрыли свои двери накануне в знак протеста против нехватки поставок медикаментов на фоне острого экономического и финансового кризиса в стране.
Двухдневная забастовка, вызванная дефицитом лекарств и даже детского питания, является очередным проявлением ухудшающейся обстановки в ближневосточном государстве.
Фармацевты, врачи, стоматологи, медсестры и сотрудники лабораторий вышли на улицы 11 июня, чтобы выразить свое недовольство происходящим. Протестующие штурмовали внутренний двор министерства здравоохранения и призвали к рационализации субсидий на медицину и решению кризиса в секторе здравоохранения.
Pharmacists, doctors, dentists, nurses and lab scientists go on two-day strike in #Lebanon to protest severe supply shortages amid the country’s worst economic and financial crisis. https://t.co/x4wCFrVgSz pic.twitter.com/Gb01DrFy0I— Arab News (@arabnews) June 12, 2021
Активные граждане, вышедшие на улицы в белых халатах, также попросили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) отказаться от сотрудничества с властями республики, а вместо этого иметь дела с ливанской армией и Ливанским Красным Крестом.
Фармацевты и чиновники из медицинского сектора заявили, что Центральный банк Ливана задерживает субсидированные платежи импортерам. Последние же говорят, что не могут доставить свои запасы жителям или в некоторых случаях вообще импортировать лекарства из-за задержек с оплатой.
Представитель ЦБ страны опроверг эти обвинения, подчеркнув, что министерство здравоохранения несет ответственность за обеспечение поставок медикаментов фармацевтам.
Паника медицины
Около 90% аптек в Ливане приняли участие в забастовке, сообщил изданию L'Orient глава Ливанского общества фармацевтов Гассан Амин. Ожидается, что аптеки останутся закрытыми в выходные из-за отсутствия запасов препаратов.
Approximately 90 percent of Lebanon's pharmacies have shut down in a nationwide protest against ongoing drug shortages that is expected to last through at least tomorrow.@GhadaaSharif reports:https://t.co/kheATpvy8R— L'Orient Today (@lorienttoday) June 11, 2021
Акция протеста вызвала панику в больницах, которые и так страдают от нехватки лекарственных средств. По данным СМИ, медучреждения страны предупреждают, что могут прекратить предоставлять пациентам гемодиализ — обязательную и регулярную процедуру искусственного очищения крови с помощью аппарата «искусственная почка».
Нехватка препаратов и оборудования приводит к отменам операций — врачи заявляют о критически малом количестве анестетиков. В аптеках не хватает даже базовых лекарств, что вынуждает людей искать альтернативы.
«Мы никогда не сталкивались ни с чем подобным. Мы не можем помочь нашим пациентам. Мы выписываем им лекарства, но аптеки пусты. Мы просим сдать анализ крови, но лаборатории не принимают пациентов из-за нехватки субсидируемых поставок. Мы хотим принять заболевших, но в больницах закончились капельницы. В итоге нет ни топлива, ни муки. Но что сделали пациенты, чтобы заслужить это? То, что происходит в настоящее время, является преднамеренным, и власть полна решимости убить своих граждан», — сказал местный врач Хади Мрад в интервью Arab News.
Hospitals in Lebanon say they may have to stop kidney dialysis due to the economic crisis and an inability to pay medical importers.— AJ+ (@ajplus) June 11, 2021
Supply shortages are forcing them to cancel surgeries, and pharmacies are out of even basic medications, forcing people to find alternatives. pic.twitter.com/tlxffHVhR1
Работники сферы здравоохранения и фармацевты говорят, что дефицит, проявляющийся во всем, включая лекарства от хронических заболеваний, обезболивающие и детские смеси, становится причиной конфликтов с пациентами. Они обвиняют дистрибьюторов в том, что те накапливают товары для последующей продажи по более высоким ценам или на черном рынке.
Не только лекарства
Аналогичная ситуация наблюдается и с дефицитом бензина. Целые кварталы «застопорились» по всей стране, что вызвало огромные пробки на небольших улицах и шоссе из-за очередей автомобилистов перед заправочными станциями. На некоторых АЗС между клиентами происходили драки и даже перестрелки. Многие заправки вовсе закрылись из-за отсутствия бензина.
Several reports of fights & shots fired at #Lebanon gas stations today amid fuel shortages. pic.twitter.com/eMVcg75DMr— Timour Azhari (@timourazhari) June 11, 2021
Нехватка топлива угрожает отключением электрогенераторов, которые являются основным источником энергии для большинства ливанцев.
Ситуация может усугубиться из-за скандала властей государства с турецкой компанией Karadeniz Holding, поставлявшей электричество в Ливан. После обвинений в адрес холдинга в причастности к коррупционным схемам его баржи были арестованы, а выплаты за поставки энергии приостановлены. В итоге турецкая компания прекратила подачу электричества, и длительность веерных отключений в стране возросла.
Гражданский протест
Учитывая тяжелое экономическое положение в республике, власти Ливана обеспокоены возможными массовыми беспорядками на улицах. Иностранные наблюдатели опасаются, что силы безопасности не смогут предотвратить столкновения.
Военный источник сообщил Arab News, что в вооруженных силах Ливана готовятся к вероятному хаосу, даже несмотря на то, что армия находится в тяжелом положении.
«Армия страдает и прекрасно понимает, что чувствует народ, но ее приоритетом является защита гражданского мира и стабильности. Вред гражданскому миру пересекает красную линию. У военных нет нового плана по предотвращению хаоса, но если он случится, то оно будет выполнять возложенную на него роль», — сказал он.
As #Lebanon's military forces prepare for "possible chaos" amid a worsening #economiccrisis, donors urged to give priority to non-weapon aid https://t.co/AMUYTSltLf pic.twitter.com/7yTwSw9kqU— Arab News (@arabnews) June 12, 2021
Ливан борется с беспрецедентным экономическим и финансовым кризисом, в результате которого местная валюта потеряла около 85% своей стоимости с октября 2019 года. Банки ограничили снятие средств и денежные переводы, лишив людей их сбережений на фоне растущей инфляции.
Из-за уменьшения резервов ЦБ уже несколько месяцев заявляет, что правительство не сможет продолжать предоставление субсидий, в том числе на лекарства и топливо. Это привело к тому, что люди начали впрок скупать дефицитные продукты, что привело к еще большей нехватке определенных товаров.
Причины кризис коренятся в процветающей коррупции и бесхозяйственности политического класса. Лидеры республики уже восемь месяцев конфликтуют из-за неспособности сформировать новое правительство, в то время как ливанский фунт продолжает свое резкое падение по отношению к доллару.