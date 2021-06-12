Ковалевски оценил силы сборной России в матче против Бельгии на Евро-2020

Санкт-Петербург, 12 июня. Футболист Войцех Ковалевски высказался о шансах российской сборной на победу в матче против Бельгии. Спортсмен призвал игроков сосредоточиться на завоевании очков в первой игре.

Санкт-Петербург готовится принять первый матч в рамках чемпионата Европы по футболу. Сборная России сразится с соперниками из Бельгии на групповом этапе. Экс-вратарь клуба «Спартак» Ковалевски уверен в силах россиян. Матч состоится 12 июня.

Ковалевски отметил в беседе с РИА Новости, что первый поединок между командами может сыграть решающую роль перед встречей с игроками Финляндии, а потому российской сборной следует приложить усилия.

«Думаю, что россиянам реально отобрать очки в стартовом матче турнира и с уверенностью в своих силах подойти к игре с Финляндией. Понятно, что с бельгийцами сборная России будет играть вторым номером, действовать от обороны. А вот с финнами нужно играть интенсивно в атаке, с позиции силы и контролировать мяч», — дал оценку спортсмен.

Открытие чемпионата Европы в Риме дало отличный старт для итальянской сборной: команда одержала победу над противниками из Турции. За всю игру проигравшей сборной удалось нанести лишь два удара, которые пришлись на ворота противника. Счет составил 3:0, как сообщает «Вечерняя Москва».