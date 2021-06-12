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Власти Греции продлили разрешение на неограниченный въезд россиян до 21 июня

Общество
Власти Греции продлили разрешение на неограниченный въезд россиян до 21 июня
pixabay.com

Афины, 12 июня. Правительство Греции продлило разрешение на неограниченное посещение страны для граждан России. Постановление будет действовать до 21 июня.

Россияне при въезде в Грецию должны будут предоставить сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции или отрицательный результат анализа на заболевание. Также подойдет справка о том, что человек переболел коронавирусом или документ, подтверждающий наличие антител в организме.

Решение приняли в продолжение ранних постановлений, которые отменяли въездную квоту в четыре тыс. человек в неделю. Также для туристов больше не действует требование о соблюдении карантина в течение недели.

До этого Греция предложила запустить новые авиарейсы с Россией. Это позволит расширить сообщение между Грецией и РФ, а также облегчит обмен туристами, считает глава МИД страны Никос Дендиас.

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россия туристы греция
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