Украинский энергетик Землянский «разнес» Шмыгаля за иск против «Газпрома»

Киев, 12 июня. Иск властей Украины против российской корпорации «Газпром» — очередная «бессмысленная акция» с целью порисоваться перед «брюссельским обкомом», уверен эксперт Валентин Землянский.

Заявление премьер-министра Украины Дениса Анатольевича Шмыгаля произошло как раз накануне официального объявления властями ФРГ о поездке канцлера Германии Ангелы Меркель в США. Меркель не скрывает, что намерена защищать перед Байденом право Германии закупать газ оттуда, откуда Берлин сам посчитает нужным, в том числе и из России через газопровод «Северный поток — 2». Однако в Киеве решение ФРГ оценили как очередную зраду.

Официальный Киев пугает перспектива прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Ради того, чтобы не лишиться одного из крупнейших источников поступлений в бюджет, власти готовы обратиться в международный суд. Контракт «Газпрома» с Украиной действует до 2024 года, после чего продолжение транзита видится маловероятным.

«В случае невыполнения контракта Украина обратится в арбитраж. Если так случится, то мы снова пойдем в арбитраж и снова будем побеждать», — сделал Шмыгаль громкое заявление.

Федеральное агентство новостей /

Однако Землянский в своей публикации на Facebook жестко осадил украинского премьера. По его мнению, власти должны заниматься реальным делом, а не принимать популистские решения и играть на европейскую публику. Более того, обратил внимание украинский энергетик, возможно, «Нафтогаз Украины» пытается получить еще больше денег с Газпрома, чтобы хоть как-то залатать дыры в газовой инфраструктуре страны. Громкими заявлениями Киев пытается убить сразу двух зайцев, но в итоге снова становится посмешищем в глазах действительно компетентных специалистов.

«Может, пора остановиться в непримиримой борьбе с реальностью и заняться собственными проблемами? Вот тут товарищ Шмыгаль озаботился прекращением транзита. Мол в арбитраж подадим. А причина какая? Платить Украине будут даже при нулевом транзите. А вот обеспечивать собственных потребителей без редизайна ГТС и пересмотра функций Оператора ГТС — зась. Ведь получается, что если транзита не будет, то оператор чем заниматься будет? Правильно, обеспечением потребителей внутри страны. Значит надо начинать бороться с избыточными мощностями, коих настроили на 150 ярдов, а будет требоваться на 30 + 15 транзита, как обещал Газпром. А это уже совсем другая история», — «разнес» Землянский Шмыгаля.

Заявления официального Киева по поводу транзита газа и особенно по газопроводу «Северный поток — 2» напоминают истерику, признался авторитетный экономист Михаил Хазин. В одном из интервью эксперт признался, что для государства Украина огромной удачей будет просто дожить до истечения контракта с «Газпромом» в 2024 году.