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Жертвами стрельбы в Джорджии стали два человека. События дня

ФАН-ТВ
Жертвами стрельбы в Джорджии стали два человека. События дня
Global Look Press  /  Steve Sanchez

 

Госсекретарь США поздравил россиян с праздником

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил жителей нашей страны с Днем России. Заявление опубликовано 12 июня на сайте Госдепартамента. Глава американской дипломатии накануне саммита лидеров двух сверхдержав Владимира Путина и Джо Байдена подчеркнул стремление властей Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с Москвой. На фоне антироссийских санкций Блинкен выразил заинтересованность Вашингтона в развитии более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений с заокеанским оппонентом.
«Мы по-прежнему твердо намерены поддерживать российский народ, который продолжает развивать устремления, изложенные в Декларации о государственном суверенитете России, а также его желание работать вместе с международным сообществом и мирно сотрудничать по вопросам, представляющим глобальный интерес», — добавил Блинкен.
Сегодня россиян и руководителей страны поздравляют с праздником мировые лидеры и даже медийные персоны. Латиноамериканская актриса и певица Наталия Орейро записала видеооткрытку на русском языке. Послание появилось в Twitter российского посольства в Аргентине.

Жертвами стрельбы в Джорджии стали два человека

Жертвами стрельбы в Джорджии стали два человека. События дня
Global Look Press  / Steve Sanchez

Два человека погибли, еще семь получили ранения в результате стрельбы в американском городе Саванна, в штате Джорджия. Инцидент произошел накануне в нескольких кварталах от отделения полиции. Местные жители услышали звуки выстрелов и позвонили правоохранителям. Пострадавших доставили в больницу. Среди них — двухгодовалый ребенок и 13-летний подросток. Полиция разыскивает злоумышленников. Стрелки держат в напряжении всю страну. Экстренные службы сообщили и о пальбе в одном из ресторанов американского города Остина в штате Техас. Там пострадали 12 человек.

В России выявили более 13 тысяч случаев коронавируса

Жертвами стрельбы в Джорджии стали два человека. События дня
Невские Новости  / Анна Карпова

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 13 510 случаев заражения коронавирусом. Это максимальное количество с 15 февраля. Статистику опубликовал федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. В лидерах по-прежнему две столицы и Московская область. Накануне в России впервые был установлен максимум заболевших ковидом с февраля этого года. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 701, это максимальное значение с конца декабря. Минздрав и Роспотребнадзор связывают рост заболеваемости с нарушением мер предосторожности. Мэр Москвы Сергей Собянин решил усилить контроль за соблюдением коронавирусных ограничений. 

Крестные ходы в честь Александра Невского охватят 86 городов

Жертвами стрельбы в Джорджии стали два человека. События дня
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Крестный ход с мощами святого благоверного князя Александра Невского начался в храме Христа Спасителя в Москве. Так стартовали юбилейные торжества в честь 800-летия со дня рождения полководца Древней Руси. Общая протяженность крестных ходов в память о прославленном защитнике Отечества составит около 25 тысяч километров и охватит 86 городов России и Белоруссии — от Бреста до Южно-Сахалинска, от Ленинградской области до Владикавказа. Запланированы четыре маршрута православных шествий. В общей сложности долгий путь займет два месяца. 

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