Жертвами стрельбы в Джорджии стали два человека. События дня

Госсекретарь США поздравил россиян с праздником

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил жителей нашей страны с Днем России. Заявление опубликовано 12 июня на сайте Госдепартамента. Глава американской дипломатии накануне саммита лидеров двух сверхдержав Владимира Путина и Джо Байдена подчеркнул стремление властей Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с Москвой. На фоне антироссийских санкций Блинкен выразил заинтересованность Вашингтона в развитии более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений с заокеанским оппонентом.

«Мы по-прежнему твердо намерены поддерживать российский народ, который продолжает развивать устремления, изложенные в Декларации о государственном суверенитете России, а также его желание работать вместе с международным сообществом и мирно сотрудничать по вопросам, представляющим глобальный интерес», — добавил Блинкен.

Сегодня россиян и руководителей страны поздравляют с праздником мировые лидеры и даже медийные персоны. Латиноамериканская актриса и певица Наталия Орейро записала видеооткрытку на русском языке. Послание появилось в Twitter российского посольства в Аргентине.