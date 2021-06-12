Дима Билан рассказал о работе с мужем Собчак над чувственным клипом в стиле ню

Москва, 12 июня. Певец Дима Билан рассказал о работе с режиссером Константином Богомоловым над откровенным клипом на песню «Она моя», который был встречен публикой критично.

В ролике есть сцены, где поп-исполнитель появляется в кадре полностью обнаженным. Некоторые интернет-пользователи без восторга встретили чувственный клип артиста, заявив, что это «порнография».

Билан признался, что на высказывания злопыхателей не обращает внимания. Более того, по его мнению, сейчас вовсе стерлась грань между порнографией и эротикой.

«Я нормально реагирую на критику. Не у всех зрителей есть эта градация. Мой новый клип — это фривольные кадры, где ничего не видно!» — сказал артист.

Кадр из клипа «Она моя» Димы Билана /

Снять с себя одежду для певца оказалось не проблемой, несмотря на то, что его увидели обнаженным десятки человек на съемочной площадке. Супруг журналистки Ксении Собчак предложил сразу отснять кадры ню, чтобы раскрепостить участников съемок.

«На мне из одежды ничего не было абсолютно! В комнате находилось 25 человек. Произнесли команду «Мотор», с меня упал халат, и я уверенным шагом пошел на героиню. Надо было начать сразу с доверительной сцены, чтобы любовь в кадре была искренней и нежной. Целый день под этой эгидой и прошел», — вспоминает о работе над клипом певец.

Агентство городских новостей Москва /

Дима Билан был в полном восторге от работы с Богомоловым. Он отметил, что режиссер всегда выдает яркие работы, пишет «Собеседник.ру».

Поклонники резко высказались о новой работе Константина Богомолова и Димы Билана. Многим пришлись не по вкусу интимные сцены и главная героиня в клипе. Сам певец признался, что опыт работы с Богомоловым был для него волнительным.