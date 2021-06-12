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Пушилин и Пасечник поздравили жителей ДНР и ЛНР с Днем России

  /   Обновлено: 12 июня 2021 13:06
Общество
Пушилин и Пасечник поздравили жителей ДНР и ЛНР с Днем России
Федеральное агентство новостей

Донецк, 12 июня. Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник поздравили жителей с Днем России и отметили сопричастность народна Донбасса с этим праздником.

С 2020 года День России отмечается в ДНР как государственный праздник. В 2014 году в ЛДНР состоялся референдум о самоопределении регионов, организованный сторонниками федерализации.

«Каждый гражданин Донецкой народной республики своими усилиями, ежедневным трудом вкладывает свою лепту в развитие нашей большой Родины. Дорогие друзья! С Днем России! Это наш праздник», — подчеркнул Пушилин в поздравлении.

Пасечник, в свою очередь, заявил, что День России воспринимается как символ неразрывной связи ЛНР с РФ, а также напоминает об ответственности «за весь Русский мир». Глава республики также поблагодарил РФ за поддержку Донбасса, гуманитарную помощь и возможность получить российское гражданство.

Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан с Днем России. Глава государства отметил богатейшее наследие предыдущих поколений, а также величие отечественной истории.

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