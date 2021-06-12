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Беременную Арзамасову в джакузи сравнили с Афродитой

Шоу-бизнес
Беременную Арзамасову в джакузи сравнили с Афродитой
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 12 июня. Актриса Елизавета Арзамасова, ожидающая рождение первенца, восхитила поклонников фото в джакузи. Ей сделали массу комплиментов и сравнили с Афродитой.

Артистка разместила на своей странице в Instagram кадр, сделанный в джакузи. Звезда сериала «Папины дочки» мило улыбается на камеру. Примечательно, что жена тренера по фигурному катанию Ильи Авербуха погрузилась в воду в платье и с прической.

Поклонники были в восторге от нежного снимка знаменитости. Многие отметили, что беременность к лицу 26-летней девушке.

«Здорово! Афродита в пене!»;

«Прекрасна и волшебна»;

«Глаза счастливые! Всегда-всегда пусть будут настолько полны счастья!»;

«Какая же вы классная, Лиза! Столько любви, нежности, радости я еще не видела ни у кого!» — пишут интернет-пользователи.

Арзамасова и ее супруг Авербух знакомы уже больше десяти лет. Когда начали развиваться романтические отношения, неизвестно: влюбленные долго скрывали свои чувства, пока летом прошлого года их не заметили вместе. В конце прошлого года они поженились. Пара объявила о пополнении в семействе спустя несколько месяцев.

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