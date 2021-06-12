Подросток утонул на вечеринке в честь выпускного в Ленобласти

Санкт-Петербург, 12 июня. Вечеринка в честь окончания девятого класса обернулась трагедией — один из ее участников утонул, купаясь в водоеме, сообщили ФАН в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

Трагедия произошла в поселке Токсово. Ребята отмечали наступление каникул и отправились купаться в ночное время. В какой-то момент 16-летний юноша начал тонуть, друзья не успели его спасти. Всеволожская городская прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Все обстоятельства инцидента выясняются.

В Прикамье две 11-летние девочки утонули во время купания в реке Яйва. По данным правоохранителей, они находились на набережной без присмотра взрослых.