Сотрудники Росгвардии организовали флешмоб ко Дню России в Калининграде

Калининград, 12 июня. Военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии организовали в Калининграде ко Дню России масштабный флешмоб.

Росгвардейцы вышли на улицы города в сопровождении оркестра и исполнили российский гимн. Зрителями акции стали жители и гости города, которые также присоединялись к военнослужащим.

День России отмечается в Российской Федерации ежегодно 12 июня. Именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. В документе говорилось, что все граждане страны имеют равные правовые возможности. Также декларация утверждала принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей.

Сегодня к россиянам с поздравлением обратился президент страны Владимир Путин. Президент выступил на церемонии вручения госпремий и награждения героев труда. Глава государства обратил внимание на богатейшее наследие предыдущих поколений, а также величие российской истории.

Ранее в издании «Утро.ру» сообщали, что популярность праздника среди граждан РФ стремительно растет.