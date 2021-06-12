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Сотрудники Росгвардии организовали флешмоб ко Дню России в Калининграде

  /   Обновлено: 12 июня 2021 13:04
Общество
Сотрудники Росгвардии организовали флешмоб ко Дню России в Калининграде
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Калининград, 12 июня. Военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии организовали в Калининграде ко Дню России масштабный флешмоб.

Росгвардейцы вышли на улицы города в сопровождении оркестра и исполнили российский гимн. Зрителями акции стали жители и гости города, которые также присоединялись к военнослужащим.

День России отмечается в Российской Федерации ежегодно 12 июня. Именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. В документе говорилось, что все граждане страны имеют равные правовые возможности. Также декларация утверждала принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей.

Сегодня к россиянам с поздравлением обратился президент страны Владимир Путин. Президент выступил на церемонии вручения госпремий и награждения героев труда. Глава государства обратил внимание на богатейшее наследие предыдущих поколений, а также величие российской истории.

Ранее в издании «Утро.ру» сообщали, что популярность праздника среди граждан РФ стремительно растет.

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россия росгвардия калиниград день россии
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