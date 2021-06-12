Газзаев: Санкт-Петербург становится европейской столицей футбола

Ни один город в мире не принимал подряд Чемпионат мира по футболу, Чемпионат Европы и Лигу чемпионов, только Санкт-Петербург. Об этом на пресс-конференции в городском пресс-центре Евро-2020 в Санкт-Петербурге заявил известный советский футболист и тренер Валерий Газзаев.

Газзаев отметил, что футбольный праздник ждали все европейские страны, и очень важно, что он проходит в этому году во многих городах Европы.

«Многие национальные сборные могут сыграть у себя дома. Это важно с точки популяризации футбола. Проведение чемпионата Европы на территории всей Европы — это пробный, но очень хороший вариант. Это правильно и с точки зрения телевидения. Страны и города, где будут проходить игры Чемпионата Европы, хорошо заработают финансово. Каждая страна почувствует праздник, так как они будут к нему причастны. Это объединяющий фактор», — сказал он.

Невские Новости / Светлана Дремина

Специалист отметил, что Санкт-Петербург уже можно назвать главной футбольной столицей Европы.

«Наверное, ни один города мира за последние три года не проводил столько турниров. В Санкт-Петербурге в 2018-м прошел Чемпионат мира, сейчас — Чемпионат Европы, в 2023 году город примет и финал Лиги чемпионов. Только мощная страна может проводить в короткие сроки все эти турниры плюс Олимпийские игры. Я был бы не против, если бы наша страна провела самостоятельно Чемпионат Европы по футболу в 2028 году», — подчеркнул Газзаев.

Кроме того, эксперт отметил и вчерашний матч команды Италии против Турции, которая всей своей игрой показала, что играть они будут только на высокий результат.

«Италия — хорошая команда. У нее большие футбольные традиции. В Италии надеются, что команда выступит удачно. У них одна задача — выиграть чемпионат. Турция — не самая слабая команда, но тем не менее вчера Италия показывала современный футбол с первой и до последней минуты. Шансов у Турции не было. Заявка Италии достаточно серьезная», — подчеркнул Газзаев.

Global Look Press / Matthias Balk

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 европейских городах, в том числе и российском Санкт-Петербурге.

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