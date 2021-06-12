Дава сделал рекламу на скандале с экс-продюсером Лободы

Москва, 12 июня. Популярный блогер и исполнитель Давид Манукян смог заработать на скандале с бывшим продюсером Светланы Лободы Нателлой Крапивиной.

Артист выложил в свой аккаунт в Instagram новый рекламный ролик, где он делает шашлыки из мяса одной из фирм на природе. На видеозаписи корреспондент интересуется у Манукяна, как же правильно жарить мясо и существует ли какая-либо секретная технология. Подписчики сразу увидели в этом связь с инцидентом с Нателлой Крапивиной. Продюсер нелестно высказалась о появлении Филиппа Киркорова и Давида Манукяна на премии МУЗ-ТВ. Она заявила, что раньше такую пару на Кавказе «пустили бы на шашлыки».

«Красавчик! Собаки лают - караван идет! Только вперед!» — поддержал Манукяна один из поклонников в комментариях к рекламному ролику.

Так же пользователи Instagram хвалили Даву, называли самым лучшим и призывали не обращать внимания на хейтеров. Кто-то отмечал способность блогера заработать деньги и сделать рекламу даже не нашумевшем скандале. В основном фанаты оставляли слова поддержки и подбадривающие и восхищенные комментарии.

Ранее директор Давида Манукяна рассказала, почему артист стал столь тесно сотрудничать с Филиппом Киркоровым. По словам Анны Маковской, Киркорова привлекла удивительная работоспособность и ответственность блогера.