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Дава сделал рекламу на скандале с экс-продюсером Лободы

  /   Обновлено: 12 июня 2021 12:53
Общество
Дава сделал рекламу на скандале с экс-продюсером Лободы
instagram.com  /  @dava_m

Москва, 12 июня. Популярный блогер и исполнитель Давид Манукян смог заработать на скандале с бывшим продюсером Светланы Лободы Нателлой Крапивиной.

Артист выложил в свой аккаунт в Instagram новый рекламный ролик, где он делает шашлыки из мяса одной из фирм на природе. На видеозаписи корреспондент интересуется у Манукяна, как же правильно жарить мясо и существует ли какая-либо секретная технология. Подписчики сразу увидели в этом связь с инцидентом с Нателлой Крапивиной. Продюсер нелестно высказалась о появлении Филиппа Киркорова и Давида Манукяна на премии МУЗ-ТВ. Она заявила, что раньше такую пару на Кавказе «пустили бы на шашлыки».

«Красавчик! Собаки лают - караван идет! Только вперед!» — поддержал Манукяна один из поклонников в комментариях к рекламному ролику.

Так же пользователи Instagram хвалили Даву, называли самым лучшим и призывали не обращать внимания на хейтеров. Кто-то отмечал способность блогера заработать деньги и сделать рекламу даже не нашумевшем скандале. В основном фанаты оставляли слова поддержки и подбадривающие и восхищенные комментарии.

Ранее директор Давида Манукяна рассказала, почему артист стал столь тесно сотрудничать с Филиппом Киркоровым. По словам Анны Маковской, Киркорова привлекла удивительная работоспособность и ответственность блогера.

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скандал манукян блогер
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