Кишинев, 12 июня. Президент Молдавии Майя Санду направила российскому лидеру Владимиру Путину поздравление по случаю Дня России. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы республики.

Майя Санду отметила, что 12 Июня служит хорошей возможностью подтвердить готовность Молдавии продолжить конструктивный диалог с Россией. По словам президента, двустороннее сотрудничество будет динамично развиваться благодаря совместным усилиям.

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын уже направил Владимиру Путину поздравительную телеграмму. Глава КНДР пожелал россиянам процветания и благосостояния.