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Лобода показала тренировку ради хорошей фигуры

Общество
Лобода показала тренировку ради хорошей фигуры
instagram.com  /  @lobodaofficial

Москва, 12 июня. Известная исполнительница Светлана Лобода решила выложить в Сеть видео своих занятий фитнесом. Так она рассказала подписчикам, как добивается хорошей фигуры.

Артистка поделилась с фанатами в популярной социальной сети Instagram новым видео, в котором звезда занимается спортом. На записи видно, как певица выполняет боковую планку, качает пресс, а также делает ряд других упражнений. При этом можно заметить, что нагрузки достаточно большие. Во время занятий фитнесом певица одета в черный топ и белые леггинсы. Звезда пошутила, что данный ролик является антирекламой профессии артиста.

Подписчики оставили под видео немало комментариев. Многие из фанатов отметили, что от души переживали за любимую артистку. Фолловеры отмечали, что на такое видео «даже смотреть больно» и можно устать лишь от его просмотра. Без внимания фанаты не оставили и прекрасную физическую форму Светланы Лободы.

Ранее Светлана Лобода прокомментировала вопрос плагиата, о котором заявил Филипп Киркоров. Певец обратил внимание, что Светлана вышла на сцену в костюме, похожем на тот, в котором выступала Бейонсе. По словам артистки, многие и до нее в своем творчестве поднимали тему присутствия женщины на картине «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи.

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Все новости / Общество / Лобода показала тренировку ради хорошей фигуры
спорт фитнес лобода
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