Политолог Гращенков оценил перспективы налоговой проверки банковских карт

Москва, 12 июня. Новые поправки к ст. 86 Налогового кодекса РФ вступают в силу с 1 июля. Согласно корректировкам, ФНС начнет следить за операциями по банковским картам.

«Люди – новая нефть» — проект, который начинает активно продвигаться сейчас в России, а первым шагом на пути к его реализации являются поправки к Налоговому кодексу. В соответствии с новыми изменениями, пластиковые карты россиян попадут в сферу мониторинга налоговых органов.

Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что представители ФНС получат доступ к данным об операциях с финансами на картах и счетах российских граждан. В случае невозможности выявления источников получения средств в рамках какой-либо транзакции, сотрудники налоговых органов смогут взыскивать штраф в размере 20% от суммы. Об этом пишет Live24.

Американская налоговая модель начинает получать распространение на территории Российской Федерации, убежден политолог. Таким образом, с его точки зрения, россиян обучают налоговой грамотности и ответственному финансовому поведению.

Тем не менее эксперт пишет, что на данный момент ФНС не обладает необходимыми полномочиями, а граждане, не имеющие ИП, не почувствуют изменений законодательства на практике.

Общественный деятель и публицист Михаил Хазин ранее предлагал жителям страны собираться в сплоченные экономические общины, чтобы эффективнее справляться с проблемами во время кризисов и экономить на мелочах.