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Сторонники Навального перестали финансировать ФБК даже в биткоинах

Общество
Сторонники Навального перестали финансировать ФБК даже в биткоинах
Prt Scr youtube.com  /  Штаб

Сторонники Алексея Навального перестали отправлять средства на биткоин-кошелек признанных экстремистскими организаций осужденного оппозиционера. Его ближайшему соратнику Леониду Волкову так и не удалось убедить немногочисленную аудиторию в «безнаказанности» подобных финансовых операций.

Ранее, 9 июня, Мосгорсуд удовлетворил иск столичной прокуратуры в отношении «Фонда борьбы с коррупцией»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена) и связанных с ним структур. Согласно решению, организациям Навального запрещается распространять какие-либо информационные данные, осуществлять финансовые транзакции, а также организовывать мероприятия и выдвигаться на выборах.

В начале июня сбежавший еще несколько лет назад в ЕС экс-глава штабов Навального2 (структурное подразделение ФБК1 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга; деятельность признана экстремистской и запрещена) Леонид Волков рассказал на YouTube-канале сторонникам о новом и якобы полностью безопасном способе оказания финансовой помощи.

Сторонники Навального перестали финансировать ФБК даже в биткоинах
Prt Scr youtube.com  /  Штаб

Волков убеждал сочувствующих оппозиционеру, отбывающему наказание в исправительной колонии во Владимирской области, переводить донаты на биткоин-кошелек, которым сам же и управляет. Он заявлял, что криптовалюта является лучшим и наиболее «безопасным» способом поддержать команду Навального, большая часть которой обустроилась в Литве.

Буквально за несколько дней до заседания суда со счета ФБК была выведена крупная сумма — свыше 1,3 миллиона рублей. Очевидно, Волков решил перестраховаться и снять все деньги, которые доверчивые россияне пожертвовали на поддержку неоднократно «умиравшего» основателя фонда. Скорее всего, ни одного рубля до самого Навального так и не дошло. В итоге на криптовалютном счету организации ничего не осталось.

Сторонники Навального перестали финансировать ФБК даже в биткоинах
Pr Scr blockchain.com  / 

С момента вынесения судебной инстанцией решения по ФБК и связанным с ним структурам по сегодняшний день на биткоин-кошелек команды Навального было осуществлено всего два перевода. Первый донат в размере 1 278 рублей поступил 10 июня, а второй — всего лишь 538 рублей — пришел утром 11 июня. Никаких других пожертвований, кроме этих, больше не выделялось на этот счет после признания организаций осужденного оппозиционера экстремистскими.

Сторонники Навального перестали финансировать ФБК даже в биткоинах
Pr Scr blockchain.com  / 

Исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод, что запущенная Леонидом Волковым кампания по привлечению средств сторонников оказалась провальной. Нельзя с уверенностью сказать, повлияло ли на это решение Мосгорсуда или люди окончательно устали спонсировать шайку либералов, скрывающуюся в Прибалтике. Судя по такой неутешительной для бывшего руководителя штабов Навального статистике, команде основателя ФБК придется затягивать потуже свои пояса и подыскивать какие-то другие способы заработка.

Ранее ФАН сообщал, что вторжение экс-юриста ФБК Любови Соболь в чужое жилище совпало с поступлением крупного транша на ее личный криптовалютный счет.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

2 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

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Все новости / Общество / Сторонники Навального перестали финансировать ФБК даже в биткоинах
россия навальный волков криптовалюта биткоин
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