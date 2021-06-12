Сторонники Навального перестали финансировать ФБК даже в биткоинах

Сторонники Алексея Навального перестали отправлять средства на биткоин-кошелек признанных экстремистскими организаций осужденного оппозиционера. Его ближайшему соратнику Леониду Волкову так и не удалось убедить немногочисленную аудиторию в «безнаказанности» подобных финансовых операций.
Ранее, 9 июня, Мосгорсуд удовлетворил иск столичной прокуратуры в отношении «Фонда борьбы с коррупцией»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена) и связанных с ним структур. Согласно решению, организациям Навального запрещается распространять какие-либо информационные данные, осуществлять финансовые транзакции, а также организовывать мероприятия и выдвигаться на выборах.
В начале июня сбежавший еще несколько лет назад в ЕС экс-глава штабов Навального2 (структурное подразделение ФБК1 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга; деятельность признана экстремистской и запрещена) Леонид Волков рассказал на YouTube-канале сторонникам о новом и якобы полностью безопасном способе оказания финансовой помощи.
Волков убеждал сочувствующих оппозиционеру, отбывающему наказание в исправительной колонии во Владимирской области, переводить донаты на биткоин-кошелек, которым сам же и управляет. Он заявлял, что криптовалюта является лучшим и наиболее «безопасным» способом поддержать команду Навального, большая часть которой обустроилась в Литве.
Буквально за несколько дней до заседания суда со счета ФБК была выведена крупная сумма — свыше 1,3 миллиона рублей. Очевидно, Волков решил перестраховаться и снять все деньги, которые доверчивые россияне пожертвовали на поддержку неоднократно «умиравшего» основателя фонда. Скорее всего, ни одного рубля до самого Навального так и не дошло. В итоге на криптовалютном счету организации ничего не осталось.
С момента вынесения судебной инстанцией решения по ФБК и связанным с ним структурам по сегодняшний день на биткоин-кошелек команды Навального было осуществлено всего два перевода. Первый донат в размере 1 278 рублей поступил 10 июня, а второй — всего лишь 538 рублей — пришел утром 11 июня. Никаких других пожертвований, кроме этих, больше не выделялось на этот счет после признания организаций осужденного оппозиционера экстремистскими.
Исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод, что запущенная Леонидом Волковым кампания по привлечению средств сторонников оказалась провальной. Нельзя с уверенностью сказать, повлияло ли на это решение Мосгорсуда или люди окончательно устали спонсировать шайку либералов, скрывающуюся в Прибалтике. Судя по такой неутешительной для бывшего руководителя штабов Навального статистике, команде основателя ФБК придется затягивать потуже свои пояса и подыскивать какие-то другие способы заработка.
Ранее ФАН сообщал, что вторжение экс-юриста ФБК Любови Соболь в чужое жилище совпало с поступлением крупного транша на ее личный криптовалютный счет.
1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.
2 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга