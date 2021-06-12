Губернатор поручил оказать помощь пяти пострадавшим в ДТП под Екатеринбургом

Екатеринбург, 12 июня. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился оказать нужную помощь людям, получившим травмы в аварии под Пельмом.

Власти региона примут исчерпывающие меры для оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, подчеркнул глава региона.

Автокатастрофа случилась на 136-м километре автодороги Ивдель — Ханты-Мансийск возле поселка Атымья. По предварительным данным, в результате погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще пятеро, включая двоих детей, получили травмы.

Часть пострадавших госпитализируют в ближайшие медучреждения, которые находятся в Ханты-Мансийском автономном округе. Остальным медпомощь оказана на месте, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.