Самую красивую сотрудницу ФСИН России выбрали в столице

Накануне в Москве прошел конкурс красоты «Мисс УИС 2021». 12 девушек-сотрудниц Федеральной службы исполнения наказаний из разных регионов страны состязались за право быть самой обаятельной и привлекательной.

Для этого каждая из участниц должна была подготовить четыре выступления. Например, показать танцевальный номер и красочно презентовать рассказ о своем родном крае.

Оценить по достоинству каждую из претенденток было непросто, уверен член жюри конкурса, актер театра и кино Александр Носик:

«На самом деле, девчонки молодцы, правда. Конкурс на очень высоком уровне и по участницам, но высокие оценки я ставил тем, кто действительно смог выйти за грань шаблона, кто сделал это с душой, с умом, с юмором», — отметил он.

Лучшей из лучших стала представительница УФСИН России по Саратовской области лейтенант внутренней службы Татьяна Грицаенко. Девушка сказала, что победа для нее стала неожиданной, но призналась — участие в конкурсе было ее мечтой.

«Я и хотела это показать, что сотрудник уголовно-исполнительной системы, в частности, женщины, мы — мамы, мы — дочки, мы помимо службы занимаемся творчеством, у нас есть дети. Мы такие же люди, мы пытаемся направить других людей на путь, истинный путь», — сказала победительница конкурса.

Второе и третье места на конкурсе заняли лейтенант внутренней службы Дарья Тарасевич из УФСИН России по Ивановской области и старший лейтенант внутренней службы Анастасия Околелова из УФСИН России по Самарской области.