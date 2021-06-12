Министр иностранных дел Латвии на русском языке поздравил Путина с Днем России

Рига, 12 июня. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс направил россиянам и лидеру Владимиру Путину поздравление по случаю Дня России. Свое заявление он опубликовал в Twitter-аккаунте на русском языке.

Латвийский министр пожелал гражданам Российской Федерации развития крепкого гражданского общества и светлого демократического будущего.

«Поздравляю российский народ с Днем России», — подчеркнул глава МИД Латвии.

Ранее российского президента также тепло поздравил лидер КНДР Ким Чен Ын, который пожелал Путину «здоровья и больших успехов», а гражданам страны — процветания и благосостояния. Он также уверен, что корейско-российские отношения будут непрерывно расширяться и укрепляться во всех сферах.