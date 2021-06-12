Марков: VTimes продолжит брать иностранные средства под новым брендом

Журналисты VTimes1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) пообещали вскоре запустить новый медиа-проект. В комментарии корреспонденту ФАН директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков не исключил, что данное издание проведет обычный ребрендинг и продолжит заниматься привычной для него антироссийской пропагандой на средства своих западных хозяев, но уже под другим названием.

Напомним, Министерство юстиции РФ 14 мая 2021 года внесло VTimes в российский реестр СМИ-иноагентов. Вскоре издание объявило о завершении работы после 12 июня, мотивируя решение тем, что такой статус нарушит сформировавшуюся бизнес-модель, а также отпугнет ньюсмейкеров. Данное средство массовой информации было основано в июле 2020 года бывшими сотрудниками «Ведомостей», которые уволились в качестве протеста после назначения новым главным редактором Андрея Шмарова.

Коллектив VTimes пока не сообщает никаких подробностей о новом медиа-проекте, над созданием которого они работают, за исключением того, что его название также будет содержать букву «V». Кроме того, один из редакторов издания Борис Сафронов поделился с «Медузой»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), что повестка останется прежней, а работа якобы будет осуществляться без привлечения иностранных средств.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

«Повестку постараемся сохранить: экономика, финансы, бизнес, экология, образование, анализ и комментарии важных событий и трендов», — приводит слова Сафронова «Медуза».

Также известно, что издатель Александр Губский не планирует принимать участие в дальнейшей деятельности издания.

В беседе с сотрудником Федерального агентства новостей политолог Сергей Марков обратил внимание, что банальное переименование вряд ли как-то расширит аудиторию VTimes без смены его редакционной политики, отличающейся откровенной антироссийской направленностью. Также он не исключил, что финансироваться новый проект будет теми же людьми, которые и ранее диктовали изданию повестку.

«VTimes сейчас скорее напоминает больного раком 4-й стадии, принимающего лекарства, которые ему кажутся чудодейственным снадобьем. Скорее всего, под новым названием они будут продолжать брать иностранные средства, но всячески это скрывать, вводя в заблуждение своих читателей», — отметил эксперт.

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По словам собеседника, данное СМИ, выполняющее функции иностранного агента, и так почти никому не известно. Он уверен, что смена названия не привлечет российские инвестиции, достаточные для продолжения его работы, а его целью является отвлечение внимания главным образом компетентных органов Российской Федерации, а также немногочисленных читателей.

«Вот этот VTimes — малоизвестный антироссийский политический проект, который никогда не был выгодным — постоянно были чьи-то деньги. Новое его перевоплощение с неизбежностью будет убыточным на 95%, поэтому не может идти речи о какой-то самоокупаемости, если руководство кардинально не поменяет свою риторику. Это может быть банальный ребрендинг и они (сотрудники СМИ. — Прим. ФАН) продолжат заниматься прежней деятельностью под другим названием, поскольку на них стоит клеймо иностранного агента», — предположил политолог.

Марков напомнил, чьи интересы отстаивает руководство VTimes. В 2014 году, когда сотрудники этого издания еще работали в «Ведомостях», он видел, как быстро переформатировалась повестка СМИ параллельно усилению давления Запада на Россию.

«Надо сказать, что это издание выражает интересы прежде всего международного глобального олигархического капитала, который давно хотел контролировать российское правительство. Это всегда было главной идеей «Ведомостей». Такая радикализация их позиции привела к значительному снижению качества. Я знаю это хорошо по себе. Когда-то я ними сотрудничал — статьи писал и интервью брал. Но после 2014 года им фактически было запрещено работать с такими людьми, как я, — которые поддерживают российские власти. Их накрыла тьма политической цензуры со стороны их хозяев — врагов России», — подытожил Марков.

Ранее в интервью для ФАН блогер Илиас Меркури назвал «фальшивой солидарностью, щедро оплачиваемой зарубежными спонсорами» призыв редакции «Медузы» к своим читателям поддержать материально интернет-ресурс VTimes, включенный в РФ в список иноагентов.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.