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Дзюба подарит капитанскую повязку самому юному фанату на матче в Петербурге

Спорт
Дзюба подарит капитанскую повязку самому юному фанату на матче в Петербурге
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Санкт-Петербург, 12 июня. Футболист Артем Дзюба подарит капитанскую повязку самому юному фанату, который будет присутствовать на матче по приглашению УЕФА и оргкомитета российской части Евро-2020.

Совместная акция Российского футбольного союза и оргкомитета Евро-2020 призвана поддержать детей из социальных учреждений Санкт-Петербурга, многодетных семей, фондов, а также людей с ограниченными возможностями. Будет выделено по 160 билетов на четыре матча Евро-2020, в том числе на встречи сборной России против Бельгии и Финляндии.

«После финального свистка в этих играх Артем Дзюба передаст капитанскую повязку самому младшему из пришедших по приглашению УЕФА и оргкомитета зрителей», — говорится в сообщении РФС.

Сборная России проведет три встречи в рамках группового этапа Евро-2020. Матчи пройдут с национальными командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

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футбол дзюба евро-2020
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