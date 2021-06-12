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Россия нарастила производство радиоэлектроники в 2020 году

Экономика
Россия нарастила производство радиоэлектроники в 2020 году
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 июня. Производство радиоэлектронной продукции увеличилось в России до 1,5 трлн рублей по итогам прошлого года. Показатель находился на уровне 1 трлн рублей годом ранее.

Соответствующая информация привидится в отчете Минпромторга РФ по итогам 2019–2020 годов. Производство радиоэлектронной продукции в прошлом году более чем вдвое превышало объем отечественного рынка, который находился на уровне 3,6 трлн рублей. Широкому продвижению российских товаров способствует система государственных закупок, передает «Интерфакс».

По словам представителей ведомства, экспорт вырос с 2,8 млрд долларов в 2019 году до 3,9 млрд долларов в 2020 году. Прогнозируется, что подобный показатель снизится до 3,4 млрд долларов в текущем году. Производство, согласно расчетам министерства, увеличится до 2,4 трлн рублей.

Российские разработчики электроники ранее сообщили, что новая инициатива Минпромторга может оказать негативное влияние на рынок. Согласно проекту, зарубежные производители процессоров смогут получить право устанавливать собственные агрегаты на техническое оборудование при инвестировании в сектор.

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минпромторг экспорт радиоэлектроника
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