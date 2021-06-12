Ожидания по восстановлению спроса способствуют росту нефтяных котировок

Москва, 12 июня. Рост стоимости нефти и нефтепродуктов по большому счету спровоцирован сдерживанием предложения производителями по условиям сделки ОПЕК+, указывают эксперты.

Биржевые игроки принимают новые решения с учетом факторов, свидетельствующих о восстановлении ситуации в мире после пандемии. Об этом говорит расширение авиасообщения в ЕС, открытие границ для туристов, рост вакцинации, а также сокращение запасов нефти в США на 5,2 млн баррелей.

Котировки Brent недавно превысили отметку в 73 доллара за баррель, а стоимость американской марки WTI оказалась выше 70 долларов. Это случилось впервые с 2018 года.

На этом фоне аналитики полагают, что вскоре в мире может нагрянуть новый суперцикл для нефти, передает «Российская газета».

Цена североморского сорта Brent достигла в конце этой рабочей недели 72,72 доллара за баррель. Последний раз бочка Brent оценивалась выше 73 долларов в мае 2019 года.

О новых технологиях в нефтедобыче, которые применяются на месторождениях в Арктике, читателям рассказало издание «ФедералПресс». Цифровые решения будут способствовать росту добычи топлива, заявили эксперты.